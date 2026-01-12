Специалист по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов рассказал 24 Каналу, что американский лидер постепенно меняет риторику в отношении кремлевского диктатора. Он, вероятно, хочет, заставить Путина стать договороспособным, ведь все предыдущие попытки Трампа ни к чему так и не привели.

Почему Трамп изменил отношение к Путину?

Соединенные Штаты Америки арестовали несколько российских танкеров, которые могли перевозить венесуэльскую нефть.

Это сигнал для Путина. Он, очевидно, уже устал Трампа, потому что постоянно затягивает время (в мирном процессе между Украиной и Россией – 24 Канал),

– сказал Юрий Богданов.

На лидера США также негативно мог повлиять разговор с Путиным, в котором тот солгал об атаке украинских дронов на собственную резиденцию в Валдае. По мнению специалиста по стратегическим коммуникациям, эта ложь кремлевского диктатора была ничем немотивирована, а только ухудшило отношение Трампа к России.

Если бы американский президент поверил в обман Путина, то это ударило бы по его репутации. Он старается избегать подобных случаев.

Кроме этого, по словам Богданова, Трамп стремится войти в мировую историю, как великий лидер, который сделал много хорошего. В контексте российско-украинской войны это может пойти на пользу Украине, ведь, учитывая предыдущие неудачные попытки обуздать Россию, США могут усилить на нее давление.

Как США давят на Россию?