США задержали 2 нефтяных танкера – Marinera и Sophia, которые были частью теневого флота и перевозили подсанкционную нефть. Суда были связаны с Венесуэлой, а одно из них шло под флагом России. Арест танкеров поддержала украинская сторона.

Эта ситуация может привести к тому, что владельцы танкеров, которые транспортируют подсанкционную нефть, будут отказываться сотрудничать с Россией. А вот собственных судов для транспортировки у государства-агрессора недостаточно.

Основа экономики России – продажа природных ресурсов, таких как нефть и газ (30% доходов в бюджет от продажи). Поэтому невозможность выполнять обязательства перед другими странами будет означать для России невозможность зарабатывать средства и вести войну.

24 Канал узнал, может ли арест танкеров теневого флота стать прецедентом для дальнейшего давления на российскую нефть, как могут измениться цены на нее и насколько болезненным это будет для экономики России.

Как задержка танкеров США может повлиять на цену российской нефти?

Экономист Олег Гетман для 24 Канала объясняет, что российская экономика сейчас находится не в очень хорошем состоянии. Пока цены на мировую нефть колеблются в пределах 60 долларов за баррель в среднем, то российская нефть – в пределах 40 долларов за баррель.

Зато себестоимость российской нефти по разным оценкам достигает от 30 до 35 долларов за баррель.

Олег Гетман Экономист, координатор экспертных групп Экономической экспертной платформы Поэтому если российская нефть сейчас получает спад стоимости еще на 5 долларов из-за задержки танкеров теневого флота, то есть надежда, что россияне будут продавать нефть по себестоимости.

Дело в том, что каждое следующее событие, каждое дополнительное усиление санкций, в частности арест танкеров, увеличивает риски и, соответственно, увеличивает стоимость страхования. Поэтому это уменьшает прибыль, которую получают россияне.

Зато экономист Иван Ус в разговоре с 24 Каналом говорит, что на фоне задержек подсанкционных танкеров, которые перевозили нефть из России, исчезновение на мировом рынке нефти не повлечет кризис.

Иван Ус Кандидат экономических наук, главный консультант в Национальном институте стратегических исследований Кроме того, энергетические агенты прогнозируют, что в 2026 году ни в одном из кварталов спрос не будет превышать предложение. Наоборот предложение будет превышать спрос.

К тому же экономист добавляет, что после того, как была проведена спецоперация США по задержанию Мадуро в Венесуэле в начале 2026, значительного спада эталонных марок нефти на мировом рынке не зафиксировали.

То есть, условно, если нефть составляла 62 доллара за баррель, то после захвата Мадуро она опустилась до средней отметки в 60 – 61 доллар за баррель. В некоторых случаях цена опускалась до 59 долларов за баррель,

– говорит Иван Ус.

Однако все может измениться тогда, когда будет четкий сигнал по изменению направления Венесуэлы относительно нефтедобывающей отрасли. Если производство нефти в стране хотя бы будет на 50 – 70% реализовано, то количество нефти на мировом рынке увеличится, а следовательно, цена полезет вниз, в том числе и российская.

По данным Trading Economics, по состоянию на 7 января, цена на нефть Urals упала до 50,40 доллара за баррель. Это на 2,08% меньше, чем в предыдущий день. Анализируя динамику цены, спад стоимости российской нефти продолжается с лета 2025 года, с периодическими всплесками цены вверх.

Зато фьючерсы эталонной марки Bretn достигли почти 61 доллара за баррель, после того, как снизилась. А котировки марки нефти WTI – более 56 долларов за баррель.

Как Россия может платить штрафы за невыполнение обязанностей?

Логистика российских ресурсов требует наличия танкеров, ведь нефтяной трубопровод не пролегает ко всем странам мира, говорит Ус. Например, его нет в Индию, а эта страна является лидером среди покупателей российской нефти.

Соответственно может сложиться ситуация, когда собственных танкеров России будет недостаточно для перевозки, а другие отказываются из-за рисков. Поэтому заключенные контракты, в частности с Индией, перестанут выполняться,

– добавляет господин Иван.

Таким образом, Россия будет вынуждена платить штраф или пеню за нарушение своих обязательств. А если она откажется от этого, то Индия может прибегнуть к уплате компенсации из тех средств, которые Россия хранит в стране.

Напоминаем, что несмотря на то, что США наложили санкции в отношении двух крупных российских нефтяных компаний "Роснефти" и "Лукойла", Индия все еще потребляет нефть России, хотя этот уровень существенно снизился.

По данным аналитической компании товарного рынка Kpler, импорт нефти в декабре 2025 года мог составлять около 1,2 миллиона баррелей в день, что считается самым низким уровнем с декабря 2022, пишет New Indian Express.

А в KSE Institute отмечают, что только в течение первых 15 дней декабря Индия импортировала 1,17 миллиона баррелей российской нефти, что на 40% меньше, чем в предыдущем месяце. Хотя еще в декабре 2024 года этот показатель был на уровне 1,56 миллиона баррелей.

Кроме того, только за 2024 год Индия импортировала российской нефти на около 49 миллиардов евро, а это больше на 8%, чем годом ранее, свидетельствуют данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха (CREA).

Ожидать ли задержек судов, являющихся частью теневого флота, в дальнейшем?

По словам Ивана Уса, США вернулись на так называемый санкционный "трек", ведь имеют опыт и возможности контроля выполнения этих ограничений, по сравнению со странами ЕС.

А история с задержкой танкеров вблизи Венесуэлы напоминает ситуацию со светофором, когда все знают, что переходить на красный свет нельзя, но не все так делают.

Так же и с санкциями: когда нет угрозы, их будут нарушать. Сейчас США демонстрируют публично, что собираются следить за принятыми ограничениями. Поэтому если танкер под санкциями США, то смотреть на то, что он изменил название и флаг, не будут. На самом деле такой ход события для России может быть довольно негативным сигналом,

– говорит собеседник.

Впрочем некорректно называть задержанные танкеры чисто российскими. Дело в том, что так называемый теневой флот – это те суда, которые способствуют тому, чтобы Россия могла продавать свои ресурсы.

На сегодня владельцы этих танкеров уже понимают, что сотрудничество с Россией или странами, которые имеют связи с Россией, будет означать вероятный арест судна. И такая ситуация бесспорно будет вредить экономике России.

Если владельцы будут отказываться работать с россиянами из-за рисков, то страна может столкнуться с ситуацией, когда будет много добытой нефти, но реализовать ее не сможет,

– отмечает экономист Ус.

Обратите внимание! По данным KSE Institute, ЕС, США, Великобритания, Канада, Австралия и Новая Зеландия определили 621 российский нефтяной танкер, впрочем их количество ежемесячно растет. Кроме того, 173 загруженные российские танкеры теневого флота с сырой нефтью и нефтепродуктами покинули российские порты и были задействованы в перевозках нефти.

Однако Гетман добавляет, что США не могут арестовывать все танкеры теневого флота. Это только касалось тех объектов, которые были вблизи Венесуэлы.

У России есть прямые маршруты к главным своим партнерам – Индии и Китаю. Именно поэтому Россия в дальнейшем будет сотрудничать с ними, чтобы избежать санкций. Полностью прекратить перевозки российской нефти конечно, что не удастся. Но ее можно таким образом сделать все менее выгодной для россиян,

– говорит господин Олег.

Впрочем стоит добавить, что чем больше будет задержанных танкеров на практике, чем больше будет санкционное давление, тем меньше россияне будут получать прибыли. Например, в середине года можно уже ожидать серьезное экономическое падение российской экономики.

Например прогнозы Всемирного банка свидетельствуют о том, что ВВП России в 2026 году вырастет на около 1 – 1,2%, пишет Служба внешней разведки Украины. Похожий прогноз и у МВФ – на уровне 1%, что ниже чем в предыдущие годы.

Именно уровень ВВП свидетельствует об общем уровне экономики страны и ее перспективах. Если прогнозы по этому росту низкие или близкие к нулю, то это может свидетельствовать о стагнации, то есть периоде застоя.

Как задержка танкеров может спровоцировать новые санкции против России?

Иван Ус считает, что задержка танкеров, а также фактический "зеленый свет" для рассмотрения двухпартийного законопроекта Линдси Грэма по санкциям против нефти России, не является случайностью.

Есть версия, что у Трампа есть период давления. Даже были высказывания, что Украине стоит продержаться до конца 2025 года, ведь с нового года США начнут давить уже на Россию,

– резюмирует экономист.

Учитывая то, что законопроект предусматривает пошлины на страны, которые импортируют российскую нефть, кроме Индии и Китая, в этот список также будут входить страны ЕС, которые до сих пор платят России за импорт

То есть фактически это будет создавать внутреннее желание минимизировать контакты с Россией. И если это желание будет возникать у важных для России партнеров, особенно в Китае, то экономика с "не очень хорошего состояния" перейдет в "очень плохое".

Напоминаем! Сенатор-республиканец Линдси Грэм после встречи с Трампом 7 января сообщил в X, что президент США согласился на воплощение двухпартийного законопроекта Грэма об усилении санкций против России, в частности ее нефтяных доходов.

Удастся ли полностью запретить российскую нефть?

Однако Гетман говорит, что на этот законопроект особо рассчитывать не нужно. Он имеет страшный вид, но на практике это не будет рабочим механизмом. Впрочем как дополнительное психологическое давление все же может работать.

В этом проекте предусмотрены 500% пошлины для тех стран, которые будут покупать российскую нефть. Но мы уже имеем опыт с внедрением пошлин, где США сначала говорят о пошлинах в более 100% для Китая, а потом их отбрасывают до уровня в 20 – 30%,

– напоминает Олег Гетман.

Дело в том, что у США нет рычагов влияния, чтобы заставить Китай делать то или иное. От этого пострадают обе экономики. Поэтому вряд ли пошлины подействуют на крупнейших покупателей нефти России, которые покупают до 90% нефти (Китай и Индия).

Это может коснуться меньших стран, которые покупают российскую нефть. Речь идет о Египте, Турции и других. Они действительно могут отказаться от российской нефти в случае введения законопроекта. А это соответственно дополнительные минус 10% в российский бюджет,

– резюмирует экономист.

Обратите внимание! Впрочем полностью запретить российскую нефть не удастся, потому что для таких покупателей, как Индия, дешевая нефть положительно влияет на экономику страны.