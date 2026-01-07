Что известно об экономических преступлениях в России?

Таким образом были показаны глубокие проблемы в государственном управлении и корпоративном секторе на фоне экономической нестабильности, пишет 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

В период с января по ноябрь 2025 года совокупные потери от экономических преступлений в России достигли около 4 миллиардов долларов США. По количеству выявленных правонарушений преобладают:

мошенничество; присвоение и растрата имущества; незаконные финансовые операции.

В то же время основные финансовые потери связаны с хищением бюджетных средств и злоупотреблениями в крупных компаниях,

– говорится в сообщении.

В частности более половины – около 70% зафиксированных экономических преступлений – относятся к тяжким и особо тяжким. То есть речь идет не о единичных нарушениях, а об устойчивых схемах, которые составляют высокие риски для экономики.

Преступления все чаще сосредотачиваются вокруг крупных денежных потоков, которые находятся под контролем государства или связанных с ним структур,

– уточнили в разведке.

Помогает сохраняться экономической преступности на высоком уровне еще и коррупция в органах власти. В частности больше всего коррупционных нарушений зафиксировали в таких отраслях:

строительстве; жилищно-коммунальном хозяйстве; военно-промышленном комплексе.

Рост таких убытков на фоне относительно стабильного количества дел указывает на структурные проблемы экономики России. Концентрация ресурсов в государственном и корпоративном секторах, слабый контроль за их использованием, а также высокие коррупционные риски снижают инвестиционную привлекательность страны даже для "дружественных" государств.

Важно! Кроме того, усиливается зависимость экономики от административного распределения средств, а не от рыночных механизмов.

Напомним, что Путин стремится к "детенизации экономики", а также ускорению экономического роста. Об этом говорится в материале российского СМИ "The Moscow Times".

Москва рассчитывает получить деньги через повышение НДС до 22%. Принести миллиарды в бюджет должна налоговая реформа для малого бизнеса. Также с 1 сентября вводится "технологический сбор" на технику и электронику.

Обратите внимание! Очередное повышение налогов должно сократить дефицит бюджета.

