Что будет с ценами в России?

По оценке руководителя группы закупок Merlion и "Ситилинк" Кирилла Агиева, новые ценники появятся уже в первом квартале текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".

Читайте также Не только в России: экономика еще одной страны замедлится в 2026 году

ПК и планшеты вырастут в цене на 7 – 20%, а во второй половине года подорожание ноутбуков может достичь 30% – в зависимости от модели. Подобные прогнозы приводит исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов.

Он отметил, что в зависимости от типа компьютеры и ноутбуки могут подорожать на 30%, а смартфоны – примерно на 12%. Производитель электроники Fplus прогнозирует рост на 10–15%.

Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что уже с 1 сентября начнет действовать технологический сбор на готовую технику, а позже - и на комплектующие. Дополнительные расходы появятся также из-за маркировки "Честный знак".

Все эти расходы будут закладываться в себестоимость при ввозе, поэтому рост цен окажется выше формальных расчетов,

– пояснил эксперт.

Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов указывает: любой новый налог или пошлина "обрастает" дополнительными процентами на каждом этапе цепочки. Так дистрибьютор будет считать свою наценку, а государство будет взимать НДС, повышенный до 22%, от стоимости товара с учетом технологического сбора.

Это как с пошлиной на посылки стоимостью более 200 евро из-за рубежа. Сама по себе пошлина не выглядит угрожающей, но к ней обязательно добавляются таможенный сбор и сервисный сбор таможенного представителя

– пояснил Харитонов.

Продажи смартфонов и ноутбуков в прошлом году уже упали на 10%: высокая ключевая ставка ЦБ заморозила потребительское кредитование и ударила по покупательской активности. Россияне массово перешли в режим экономии: в декабре расходы потребителей на электронику снизились на 12,9% год к году, а на бытовую технику – на 13,2%.

Обратите внимание! Спрос в 2026 году будет удерживаться в пределах базовой замены устаревших устройств. Люди продолжают покупать технику по необходимости, но структура спроса смещается в сторону простых моделей.

Что еще известно о ситуации в России?

В частности в России дорожает не только техника, но и лекарства. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.

Фармацевтическое процветание происходит на фоне стремительного роста цен для населения,

– объяснили в разведке.

В частности за последние пять лет средняя стоимость упаковки лекарств в стране-агрессоре выросла вдвое – она повысилась с 207 до 416 рублей. А это превышает суммарную инфляцию за этот период – 52,55%.

Важно! Дополнительный "удар" по доступности лекарств может нанести повышение налоговой нагрузки с 1 января.

Что известно о повышении налогов в России?