Что будет с ценами в России?
По оценке руководителя группы закупок Merlion и "Ситилинк" Кирилла Агиева, новые ценники появятся уже в первом квартале текущего года, пишет 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "The Moscow Times".
ПК и планшеты вырастут в цене на 7 – 20%, а во второй половине года подорожание ноутбуков может достичь 30% – в зависимости от модели. Подобные прогнозы приводит исполнительный директор diHouse Андрей Тарасов.
Он отметил, что в зависимости от типа компьютеры и ноутбуки могут подорожать на 30%, а смартфоны – примерно на 12%. Производитель электроники Fplus прогнозирует рост на 10–15%.
Владимир Чернов, аналитик Freedom Finance Global, отмечает, что уже с 1 сентября начнет действовать технологический сбор на готовую технику, а позже - и на комплектующие. Дополнительные расходы появятся также из-за маркировки "Честный знак".
Все эти расходы будут закладываться в себестоимость при ввозе, поэтому рост цен окажется выше формальных расчетов,
– пояснил эксперт.
Главный редактор Ferra.ru Евгений Харитонов указывает: любой новый налог или пошлина "обрастает" дополнительными процентами на каждом этапе цепочки. Так дистрибьютор будет считать свою наценку, а государство будет взимать НДС, повышенный до 22%, от стоимости товара с учетом технологического сбора.
Это как с пошлиной на посылки стоимостью более 200 евро из-за рубежа. Сама по себе пошлина не выглядит угрожающей, но к ней обязательно добавляются таможенный сбор и сервисный сбор таможенного представителя
– пояснил Харитонов.
Продажи смартфонов и ноутбуков в прошлом году уже упали на 10%: высокая ключевая ставка ЦБ заморозила потребительское кредитование и ударила по покупательской активности. Россияне массово перешли в режим экономии: в декабре расходы потребителей на электронику снизились на 12,9% год к году, а на бытовую технику – на 13,2%.
Обратите внимание! Спрос в 2026 году будет удерживаться в пределах базовой замены устаревших устройств. Люди продолжают покупать технику по необходимости, но структура спроса смещается в сторону простых моделей.
Что еще известно о ситуации в России?
В частности в России дорожает не только техника, но и лекарства. Об этом сообщили в Службе внешней разведки Украины.
Фармацевтическое процветание происходит на фоне стремительного роста цен для населения,
– объяснили в разведке.
В частности за последние пять лет средняя стоимость упаковки лекарств в стране-агрессоре выросла вдвое – она повысилась с 207 до 416 рублей. А это превышает суммарную инфляцию за этот период – 52,55%.
Важно! Дополнительный "удар" по доступности лекарств может нанести повышение налоговой нагрузки с 1 января.
Что известно о повышении налогов в России?
В России произошло повышение налогов – НДС вырос с 20% до 22%. Это приведет к тому, что страны войдет в ТОП-20 государств мира по уровню этого налога.
Это создает проблемы для бизнеса и населения. Ожидается, что в России произойдет скачок инфляции и рост цен.