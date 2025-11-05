Где самый высокий НДС в мире?

Ключевой налог, от которого зависит стоимость всех товаров и услуг, будет увеличен до 22% с текущих 20%, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

Среди стран, вне Европы, Россия займет первое место по уровню НДС и будет делить его с Уругваем (там ставка также составляет 22 %). В Китае, например, НДС составляет лишь 13 %, Японии – 10 %, а ОАЭ – 5 %.

Какие последствия повышения НДС в России?

С помощью нового НДС Минфин рассчитывает собрать 1,4 триллиона рублей дополнительных налогов в бюджет, сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ The Moscow Times.

Кроме того, правительство готовит радикальную налоговую реформу для малого бизнеса, которая лишит упрощенной системы налогообложения около 700 тысяч предпринимателей. Следствием повышения НДС также станет:

Краткосрочное увеличение потребительских цен; Сжатие потребительского спроса; Снижение покупательной способности как бизнеса, так и населения.

В результате бюджет может недополучить 600 миллиардов рублей по самому НДС, а также столкнуться с уменьшением других доходов – налога на прибыль, дивидендных выплат, а также НДФЛ и страховых взносов.

Кризис экономики и бизнеса в России