Що буде з цінами у Росії?

За оцінкою керівника групи закупівель Merlion і "Ситилінка" Кирила Агієва, нові цінники з’являться вже в першому кварталі поточного року, пише 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "The Moscow Times".

ПК та планшети зростуть у ціні на 7 – 20%, а в другій половині року подорожчання ноутбуків може сягнути 30% – залежно від моделі. Подібні прогнози наводить виконавчий директор diHouse Андрій Тарасов.

Він зазначив, що залежно від типу комп’ютери й ноутбуки можуть подорожчати на 30%, а смартфони – приблизно на 12%. Виробник електроніки Fplus прогнозує зростання на 10–15%.

Володимир Чернов, аналітик Freedom Finance Global, зазначає, що вже з 1 вересня почне діяти технологічний збір на готову техніку, а пізніше — і на комплектувальні. Додаткові витрати з’являться також через маркування "Чесний знак".

Усі ці витрати закладатимуться в собівартість під час ввезення, тому зростання цін виявиться вищим за формальні розрахунки,

– пояснив експерт.

Головний редактор Ferra.ru Євген Харітонов вказує: будь-який новий податок або мито "обростає" додатковими відсотками на кожному етапі ланцюжка. Так дистриб’ютор рахуватиме свою націнку, а держава стягуватиме ПДВ, підвищений до 22%, від вартості товару з урахуванням технологічного збору.

Це як із митом на посилки вартістю понад 200 євро із-за кордону. Саме по собі мито не виглядає загрозливим, але до нього обов’язково додаються митний збір і сервісний збір митного представника

– пояснив Харітонов.

Продажі смартфонів та ноутбуків минулого року вже впали на 10%: висока ключова ставка ЦБ заморозила споживче кредитування та вдарила по купівельній активності. Росіяни масово перейшли в режим економії: у грудні витрати споживачів на електроніку знизилися на 12,9% рік до року, а на побутову техніку – на 13,2%.

Зверніть увагу! Попит у 2026 році утримуватиметься в межах базової заміни застарілих пристроїв. Люди продовжують купувати техніку за потреби, але структура попиту зміщується в бік простіших моделей.

Що ще відомо про ситуацію у Росії?

Зокрема у Росії дорожчає не тільки техніка, а ще й ліки. Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки України.

Фармацевтичне процвітання відбувається на тлі стрімкого зростання цін для населення,

– пояснили у розвідці.

Зокрема за останні п’ять років середня вартість упаковки ліків у країні-агресорці зросла вдвічі – вона підвищилась з 207 до 416 рублів. А це перевищує сумарну інфляцію за цей період – 52,55%.

Важливо! Додатковий "удар" по доступності ліків може завдати підвищення податкового навантаження з 1 січня.

