Що відомо про економічні злочини у Росії?
Таким чином були показані глибокі проблеми в державному управлінні та корпоративному секторі на тлі економічної нестабільності, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.
Читайте також Економіка буксує: Путін лізе в кишені росіян, рятуючи воєнний бюджет
У період з січня по листопад 2025 року сукупні втрати від економічних злочинів у Росії сягнули близько 4 мільярдів доларів США. За кількістю виявлених правопорушень переважають:
- шахрайство;
- привласнення і розтрата майна;
- незаконні фінансові операції.
Водночас основні фінансові втрати пов’язані з розкраданням бюджетних коштів і зловживаннями у великих компаніях,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема понад половина – близько 70% зафіксованих економічних злочинів – належать до тяжких й особливо тяжких. Тобто йдеться не про поодинокі порушення, а про стійкі схеми, які становлять високі ризики для економіки.
Злочини дедалі частіше зосереджуються навколо великих грошових потоків, які перебувають під контролем держави або пов’язаних із нею структур,
– уточнили у розвідці.
Допомагає зберігатися економічній злочинності на високому рівні ще й корупція в органах влади. Зокрема найбільше корупційних порушень зафіксували у таких галузях:
- будівництві;
- житлово-комунальному господарстві;
- військово-промисловому комплексі.
Зростання таких збитків на тлі відносно стабільної кількості справ вказує на структурні проблеми економіки Росії. Концентрація ресурсів у державному та корпоративному секторах, слабкий контроль за їх використанням, а також високі корупційні ризики знижують інвестиційну привабливість країни навіть для "дружніх" держав.
Важливо! Крім того, посилюється залежність економіки від адміністративного розподілу коштів, а не від ринкових механізмів.
Нагадаємо, що Путін прагне "детінізації економіки", а також прискорення економічного зростання. Про це йдеться у матеріалі російського ЗМІ "The Moscow Times".
- Москва розраховує отримати гроші через підвищення ПДВ до 22%.
- Принести мільярди до бюджету має податкова реформа для малого бізнесу.
- Також з 1 вересня запроваджується "технологічний збір" на техніку та електроніку.
Зверніть увагу! Чергове підвищення податків має скоротити дефіцит бюджету.
Що ще відбувається у Росії?
Зростання цін очікується у Росії. Населення платитиме більше за на техніку й гаджети. Очікується, зо ціни зростуть на 10 – 30%. Причина – підняття ПДВ та нові збори.
Водночас економісти очікують рецесію у Росії вже у 2026 році. Про це кажуть навіть лояльні до Кремля експерти.