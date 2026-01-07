Що відомо про економічні злочини у Росії?

Таким чином були показані глибокі проблеми в державному управлінні та корпоративному секторі на тлі економічної нестабільності, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

У період з січня по листопад 2025 року сукупні втрати від економічних злочинів у Росії сягнули близько 4 мільярдів доларів США. За кількістю виявлених правопорушень переважають:

шахрайство; привласнення і розтрата майна; незаконні фінансові операції.

Водночас основні фінансові втрати пов’язані з розкраданням бюджетних коштів і зловживаннями у великих компаніях,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема понад половина – близько 70% зафіксованих економічних злочинів – належать до тяжких й особливо тяжких. Тобто йдеться не про поодинокі порушення, а про стійкі схеми, які становлять високі ризики для економіки.

Злочини дедалі частіше зосереджуються навколо великих грошових потоків, які перебувають під контролем держави або пов’язаних із нею структур,

– уточнили у розвідці.

Допомагає зберігатися економічній злочинності на високому рівні ще й корупція в органах влади. Зокрема найбільше корупційних порушень зафіксували у таких галузях:

будівництві; житлово-комунальному господарстві; військово-промисловому комплексі.

Зростання таких збитків на тлі відносно стабільної кількості справ вказує на структурні проблеми економіки Росії. Концентрація ресурсів у державному та корпоративному секторах, слабкий контроль за їх використанням, а також високі корупційні ризики знижують інвестиційну привабливість країни навіть для "дружніх" держав.

Важливо! Крім того, посилюється залежність економіки від адміністративного розподілу коштів, а не від ринкових механізмів.

Нагадаємо, що Путін прагне "детінізації економіки", а також прискорення економічного зростання. Про це йдеться у матеріалі російського ЗМІ "The Moscow Times".

Москва розраховує отримати гроші через підвищення ПДВ до 22%. Принести мільярди до бюджету має податкова реформа для малого бізнесу. Також з 1 вересня запроваджується "технологічний збір" на техніку та електроніку.

Зверніть увагу! Чергове підвищення податків має скоротити дефіцит бюджету.

Що ще відбувається у Росії?