Як зростуть податки в Росії?
Про це в Кремлі повідомили після наради Ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів, передає 24 Канал з посиланням на Business Insider.
Дивіться також Економічні проблеми гарантовані, зупинка війни – ні: дилема Кремля у 2026 році
Частину додаткових надходжень до бюджету Росії збираються отримати через підвищення податків на споживання:
- з 1 січня ставка ПДВ збільшилася з 20% до 22%;
- дохід до бюджету від зростання цього податку очікують у розмірі 1 трильйона рублів, або 12,3 мільярда доларів.
На додачу вже з вересня Кремль запровадить новий податок на електроніку.
Посилення податкового тиску відбувається на тлі стрімкого сповільнення російської економіки, яке стало наслідком війни проти України і санкційного тиску на Москву. .
Хоча у перші роки війни санкційна воєнна економіка виглядала відносно стійкою, нині дедалі помітнішими стають її слабкі місця, зокрема через тривале падіння цін на нафту,
– зазначає видання.
Зауважте! Після підвищення ПДВ Росія увійшла до двадцяти держав світу за рівнем цього податку. А серед країн поза Європою Росія займає тепер перше місце за рівнем ПДВ й ділить його з Уругваєм, де ставка також становить 22 %, пише СЗРУ.
Що означає підвищення податків для Росіян?
Окрім того, Путін наказав посилити податкову дисципліну та відновити економічне зростання в Росії. Відтак, уряд приготував для росіян радикальну податкову реформу. Вона торкнеться малого бізнесу і позбавить спрощеної системи оподаткування близько 700 тисяч підприємців.
Аналітики прогнозують, що наслідком підвищення податків стане:
- зростання споживчих цін;
- скорочення споживчого попиту;
- зниження купівельної спроможності як бізнесу, так і населення.
Зокрема очікується, що після запровадження нового податку на електроніку, ціни на техніку різко підскочать у другій половині року:
- на ПК та планшети – на 7 – 20%;
- на смартфони – на 10 – 15%;
- на ноутбуки – на 30% залежно від моделі.
Варто знати! Росіяни вже відчули зростання цін і масово почали економити, що призвело до падіння споживчого попиту. У грудні 2025 року витрати жителів Росії на електроніку скоротилися на 12,9% рік, а на побутову техніку – на 13,2% у річному вимірі.
Що відбувається в економіці Росії?
Нафтогазові надходження до бюджету Росії продовжують скорочуватися. Однією з ключових причин цього стали санкції. Зокрема, ще восени США запровадили санкції проти двох найбільших нафтових компаній країни – "Роснефті" та "Лукойла", що суттєво вдарило по обсягах експорту російської нафти.
Наслідки вже відображаються в макроекономічних показниках. За офіційною статистикою, у листопаді економіка Росії зросла лише на 0,1% у річному вимірі, тоді як промислове виробництво продемонструвало спад на 0,7%. У третьому кварталі темпи зростання ВВП також сповільнилися – до 0,6% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.
На тлі скорочення доходів російський бізнес готується до підвищення податкового навантаження у 2026 році, адже влада намагається наповнити військовий бюджет. Компанії реагують на економічний тиск підвищенням цін, урізанням виробництва та скороченням персоналу.