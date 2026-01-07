Як зростуть податки в Росії?

Про це в Кремлі повідомили після наради Ради зі стратегічного розвитку та національних проєктів, передає 24 Канал з посиланням на Business Insider.

Частину додаткових надходжень до бюджету Росії збираються отримати через підвищення податків на споживання:

з 1 січня ставка ПДВ збільшилася з 20% до 22%;

дохід до бюджету від зростання цього податку очікують у розмірі 1 трильйона рублів, або 12,3 мільярда доларів.

На додачу вже з вересня Кремль запровадить новий податок на електроніку.

Посилення податкового тиску відбувається на тлі стрімкого сповільнення російської економіки, яке стало наслідком війни проти України і санкційного тиску на Москву. .

Хоча у перші роки війни санкційна воєнна економіка виглядала відносно стійкою, нині дедалі помітнішими стають її слабкі місця, зокрема через тривале падіння цін на нафту,

– зазначає видання.

Зауважте! Після підвищення ПДВ Росія увійшла до двадцяти держав світу за рівнем цього податку. А серед країн поза Європою Росія займає тепер перше місце за рівнем ПДВ й ділить його з Уругваєм, де ставка також становить 22 %, пише СЗРУ.

Що означає підвищення податків для Росіян?

Окрім того, Путін наказав посилити податкову дисципліну та відновити економічне зростання в Росії. Відтак, уряд приготував для росіян радикальну податкову реформу. Вона торкнеться малого бізнесу і позбавить спрощеної системи оподаткування близько 700 тисяч підприємців.

Аналітики прогнозують, що наслідком підвищення податків стане:

зростання споживчих цін;

скорочення споживчого попиту;

зниження купівельної спроможності як бізнесу, так і населення.

Зокрема очікується, що після запровадження нового податку на електроніку, ціни на техніку різко підскочать у другій половині року:

на ПК та планшети – на 7 – 20%;

на смартфони – на 10 – 15%;

на ноутбуки – на 30% залежно від моделі.

Варто знати! Росіяни вже відчули зростання цін і масово почали економити, що призвело до падіння споживчого попиту. У грудні 2025 року витрати жителів Росії на електроніку скоротилися на 12,9% рік, а на побутову техніку – на 13,2% у річному вимірі.

Що відбувається в економіці Росії?