Как вырастут налоги в России?
Об этом в Кремле сообщили после совещания Совета по стратегическому развитию и национальных проектов, передает 24 Канал со ссылкой на Business Insider.
Часть дополнительных поступлений в бюджет России собираются получить из-за повышения налогов на потребление:
- с 1 января ставка НДС увеличилась с 20% до 22%;
- доход в бюджет от роста этого налога ожидают в размере 1 триллиона рублей, или 12,3 миллиарда долларов.
В дополнение уже с сентября Кремль введет новый налог на электронику.
Усиление налогового давления происходит на фоне стремительного замедления российской экономики, которое стало следствием войны против Украины и санкционного давления на Москву.
Хотя в первые годы войны санкционная военная экономика выглядела относительно устойчивой, сейчас все более заметными становятся ее слабые места, в частности из-за длительного падения цен на нефть,
– отмечает издание.
Заметьте! После повышения НДС Россия вошла в двадцатку государств мира по уровню этого налога. А среди стран вне Европы Россия занимает теперь первое место по уровню НДС и делит его с Уругваем, где ставка также составляет 22 %, пишет СЗРУ.
Что означает повышение налогов для россиян?
Кроме того, Путин приказал усилить налоговую дисциплину и восстановить экономический рост в России. Поэтому, правительство приготовило для россиян радикальную налоговую реформу. Она коснется малого бизнеса и лишит упрощенной системы налогообложения около 700 тысяч предпринимателей.
Аналитики прогнозируют, что следствием повышения налогов станет:
- рост потребительских цен;
- сокращение потребительского спроса;
- снижение покупательной способности как бизнеса, так и населения.
В частности ожидается, что после введения нового налога на электронику, цены на технику резко подскочат во второй половине года:
- на ПК и планшеты – на 7 – 20%;
- на смартфоны – на 10 – 15%;
- на ноутбуки – на 30% в зависимости от модели.
Стоит знать! Россияне уже почувствовали рост цен и массово начали экономить, что привело к падению потребительского спроса. В декабре 2025 года расходы жителей России на электронику сократились на 12,9% год, а на бытовую технику – на 13,2% в годовом измерении.
Что происходит в экономике России?
Нефтегазовые поступления в бюджет России продолжают сокращаться. Одной из ключевых причин этого стали санкции. В частности, еще осенью США ввели санкции против двух крупнейших нефтяных компаний страны – "Роснефти" и "Лукойла", что существенно ударило по объемам экспорта российской нефти.
Последствия уже отражаются в макроэкономических показателях. По официальной статистике, в ноябре экономика России выросла лишь на 0,1% в годовом измерении, тогда как промышленное производство продемонстрировало спад на 0,7%. В третьем квартале темпы роста ВВП также замедлились – до 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
На фоне сокращения доходов российский бизнес готовится к повышению налоговой нагрузки в 2026 году, ведь власти пытаются наполнить военный бюджет. Компании реагируют на экономическое давление повышением цен, урезанием производства и сокращением персонала.