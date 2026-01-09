США затримали 2 нафтові танкери – Marinera та Sophia, які були частиною тіньового флоту та перевозили підсанкційну нафту. Судна були пов'язані з Венесуелою, а одне з них ішло під прапором Росії. Арешт танкерів підтримала українська сторона.

Ця ситуація може призвести до того, що власники танкерів, які транспортують підсанкційну нафту, відмовлятимуться співпрацювати з Росією. А от власних суден для транспортування у держави-агресорки недостатньо.

Основа економіки Росії – продаж природних ресурсів, як-от нафта та газ (30% доходів до бюджету від продажу). Тому неможливість виконувати зобов'язання перед іншими країнами означатиме для Росії неможливість заробляти кошти та вести війну.

24 Канал дізнався, чи може арешт танкерів тіньового флоту стати прецедентом для подальшого тиску на російську нафту, як можуть змінитися ціни на неї та наскільки болісним це буде для економіки Росії.

Як затримка танкерів США може вплинути на ціну російської нафти?

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу пояснює, що російська економіка нині перебуває не в дуже доброму стані. Поки ціни на світову нафту коливаються в межах 60 доларів за барель у середньому, на російську нафту – в межах 40 доларів за барель.

Натомість собівартість російської нафти за різними оцінками становить від 30 до 35 доларів за барель.

Олег Гетман Економіст, координатор експертних груп Економічної експертної платформи Тож якщо російська нафта зараз отримує спад вартості ще на 5 доларів через затримки танкерів тіньового флоту, то є сподівання, що росіяни будуть продавати нафту по собівартості.

Річ у тім, що кожна наступна подія, кожне додаткове посилення санкцій, зокрема арешт танкерів, збільшує ризики та, відповідно, вартість страхування. Отже, це зменшує прибуток, який отримують росіяни.

Натомість економіст Іван Ус у розмові з 24 Каналом каже, що на фоні затримок підсанкційних танкерів, які перевозили нафту з Росії, зникнення на світовому ринку нафти не спричинить кризу.

Іван Ус Кандидат економічних наук, головний консультант у Національному інституті стратегічних досліджень Крім того, енергетичні агенти прогнозують, що у 2026 році у жодному із кварталів попит не перевищуватиме пропозицію. Навпаки, пропозиція перевищуватиме попит.

До того ж економіст додає, що після того, як була проведена спецоперація США щодо затримання Мадуро у Венесуелі на початку 2026 року, великого спаду еталонних марок нафти на світовому ринку не зафіксували.

Тобто, умовно, якщо нафта становила 62 долари за барель, то після захоплення Мадуро вона опустилася до середньої позначки в 60 – 61 долар за барель. У деяких випадках ціна опускалася до 59 доларів за барель, – каже Іван Ус.

Однак усе може змінитися тоді, коли буде чіткий сигнал щодо зміни напрямку Венесуели щодо нафтовидобувної галузі. Якщо виробництво нафти в країні хоча б буде на 50 – 70% реалізоване, то кількість нафти на світовому ринку збільшиться, а отже ціна полізе вниз, зокрема і російська.

За даними Trading Economics, станом на 7 січня ціна на нафту Urals впала до 50,40 долара за барель. Це на 2,08% менше, ніж попереднього дня. Аналізуючи динаміку ціни, спад вартості російської нафти триває з літа 2025 року з періодичними сплесками вгору.

Натомість ф'ючерси еталонної марки Bretn сягнули майже 61 долара за барель, після того як знизилася. А котирування марки нафти WTI – понад 56 доларів за барель.

Як Росія може сплачувати штрафи за невиконання обов'язків?

Логістика російських ресурсів вимагає наявності танкерів, адже нафтовий трубопровід не пролягає до всіх країн світу, каже Ус. Наприклад, його немає до Індії, а ця країна є лідером серед покупців російської нафти.

Відповідно, може скластися ситуація, коли власних танкерів Росії буде недостатньо для перевезення, а інші відмовляються через ризики. Відтак укладені контракти, зокрема з Індією, перестануть виконуватися, – додає пан Іван.

Отже, Росія буде змушена платити штраф або ж пеню за порушення своїх зобов'язань. А якщо вона відмовиться від цього, то Індія може вдатися до сплати компенсації з тих коштів, які Росія зберігає в країні.

Нагадуємо, що попри те що США наклали санкції щодо двох великих російських нафтових компаній "Роснефти" та "Лукойлу", Індія все ще споживає нафту Росії, хоч цей рівень суттєво знизився.

За даними аналітичної компанії товарного ринку Kpler, імпорт нафти у грудні 2025 року міг становити близько 1,2 мільйона барелів на день, що вважається найнижчим рівнем із грудня 2022 року, пише New Indian Express.

А у KSE Institute зауважують, що лише протягом перших 15 днів грудня Індія імпортувала 1,17 мільйона ​​барелів російської нафти, що на 40% менше, ніж у попередньому місяці. Хоч ще у грудні 2024 року цей показник був на рівні 1,56 мільйона барелів.

Крім того, лише за 2024 рік Індія імпортувала російської нафти на близько 49 мільярдів євро, а це більше на 8%, ніж роком раніше, свідчать дані Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA).

Чи очікувати затримок суден, що є частиною тіньового флоту, надалі?

За словами Івана Уса, США повернулися на так званий санкційний трек, адже мають досвід та можливості контролю виконання цих обмежень порівняно з країнами ЄС.

А історія із затримкою танкерів поблизу Венесуели нагадує ситуацію зі світлофором, коли всі знають, що переходити на червоне світло не можна, але не всі так роблять.

Так само і з санкціями: коли немає загрози, їх будуть порушувати. Зараз США демонструють публічно, що збираються слідкувати за ухваленими обмеженнями. Відтак якщо танкер під санкціями США, то дивитися на те, що він змінив назву та прапор, не будуть. Насправді такий хід події для Росії може бути доволі негативним сигналом, – каже співрозмовник.

Втім, некоректно називати затримані танкери суто російськими. Річ у тім, що так званий тіньовий флот – це ті судна, які сприяють тому, щоб Росія могла продавати свої ресурси.

На сьогодні власники цих танкерів уже розуміють, що співпраця з Росією або ж країнами, які мають зв'язки з Росією, означатиме ймовірний арешт судна. І така ситуація безперечно шкодитиме економіці Росії.

Якщо власники відмовлятимуться працювати з росіянами через ризики, то країна може стикнутися із ситуацією, коли матиме чимало видобутої нафти, але реалізувати її не зможе, – зауважує економіст Ус.

Зверніть увагу! За даними KSE Institute, ЄС, США, Велика Британія, Канада, Австралія та Нова Зеландія визначили 621 російський нафтовий танкер, втім їхня кількість щомісяця зростає. Крім того, 173 завантажені російські танкери тіньового флоту з сирою нафтою та нафтопродуктами покинули російські порти та були залучені до перевезень нафти.

Однак Гетман додає, що США не можуть арештовувати всі танкери тіньового флоту. Це лише стосувалося тих об'єктів, які були поблизу Венесуели.

В Росії є прямі маршрути до головних своїх партнерів – Індії та Китаю. Саме тому Росія надалі співпрацюватиме з ними, аби уникнути санкцій. Повністю припинити перевезення російської нафти, звичайно, що не вдасться. Але її можна таким чином зробити все менш вигідною для росіян, – каже пан Олег.

Втім, варто додати, що чим більше буде затриманих танкерів фактично, тим більший буде санкційний тиск, тим менше росіяни отримуватимуть прибутків. Наприклад, у середині року можна вже очікувати серйозне економічне падіння російської економіки.

Наприклад, прогнози Світового банку свідчать про те, що ВВП Росії у 2026 році зросте на близько 1 – 1,2%, пише Служба зовнішньої розвідки України. Схожий прогноз і у МВФ – на рівні 1%, що нижче, аніж у попередні роки.

Саме рівень ВВП свідчить про загальний рівень економіки країни та її перспективи. Якщо прогнози щодо цього зростання низькі або ж близькі до нуля, то це може свідчити про стагнацію, тобто період застою.

Як затримка танкерів може спровокувати нові санкції проти Росії?

Іван Ус вважає, що затримка танкерів, а також фактичне зелене світло для розгляду двопартійного законопроєкту Ліндсі Грема щодо санкцій проти нафти Росії не є випадковістю.

Є версія, що у Трампа є період тиску. Навіть були вислови, що Україні варто протриматися до кінця 2025 року, адже з нового року США почнуть тиснути вже на Росію, – резюмує економіст.

З огляду на те що законопроєкт передбачає мита на країни, які імпортують російську нафту, крім Індії та Китаю, до цього списку також входитимуть країни ЄС, які досі платять Росії за імпорт.

Тобто фактично це створюватиме внутрішнє бажання мінімізувати контакти з Росією. І якщо це бажання виникатиме у важливих для Росії партнерів, особливо в Китаю, то економіка з не дуже доброго стану перейде в дуже поганий.

Нагадуємо! Сенатор-республіканець Ліндсі Грем після зустрічі з Трампом 7 січня повідомив у X, що президент США погодився на втілення двопартійного законопроєкту Грема про посилення санкцій проти Росії, зокрема її нафтових прибутків.

Чи вдасться цілком заборонити російську нафту?

Однак Гетман каже, що на цей законопроєкт особливо розраховувати не потрібно. Він має страшний вигляд, але фактично не буде робочим механізмом. Утім як додатковий психологічний тиск все ж може працювати.

У цьому проєкті передбачені 500% мита для тих країн, які купуватимуть російську нафту. Але ми вже маємо досвід із впровадженням мит, де США спочатку говорять про мита у понад 100% для Китаю, а потім їх відкидають до рівня у 20 – 30%, – нагадує Олег Гетман.

Річ у тім, що у США немає важелів впливу, щоб змусити Китай робити те чи інше. Від цього постраждають обидві економіки. Тож навряд чи мита подіють на найбільших покупців нафти Росії, які купують до 90% нафти (Китай та Індія).

Це може торкнутися менших країн, які купують російську нафту. Йдеться про Єгипет, Туреччину та інші. Вони справді можуть відмовитися від російської нафти у випадку запровадження законопроєкту. А це, відповідно, додаткові мінус 10% до російського бюджету, – резюмує економіст.

Зверніть увагу! Втім повністю заборонити російську нафту не вдасться, бо для таких покупців, як Індія, дешева нафта позитивно впливає на економіку країни.