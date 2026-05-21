Об этом 24 Каналу рассказал основатель движения "Демократическая Россия" Евгений Савостьянов, отметив, что Владимиру Путину придется принимать трудные решения на фоне негативных настроений россиян относительно продолжения войны. Он указал на еще одну очень опасную тенденцию для Кремля, появившуюся в российском обществе.

О чем свидетельствуют социологические опросы?

Савостьянов подчеркнул, что у Путина сейчас есть два пути решения сложившейся ситуации, либо проводить мобилизацию в России, либо включаться в содержательные мирные переговоры.

Ранее проводился опрос среди россиян относительно того, нужно ли России садиться за стол переговоров, или продолжать военные действия в Украине. По его результатам 66% граждан России выступили за мирные переговоры.

Напомним, что в декабре 2025 года российский "Левада-Центр" спросил у россиян в 50 регионах, поддерживают ли они мирные переговоры. 66% высказались за окончание войны. В то же время только 25% поддержали продолжение боевых действий. Это наименьшее значение за весь период наблюдений.

"Поэтому в условиях, когда почти 2/3 населения не хотят продолжения войны, проводить мобилизацию – означает политическое самоубийство. Мобилизация возможна на волне ура-патриотического подъема, а не в ситуации, которая сложилась сейчас в России", – объяснил он.

Итак, у Путина нет других вариантов, как идти на содержательные мирные переговоры. К этому его, по мнению основателя движения "Демократическая Россия", толкает также ситуация на фронте, в тылу и позиция Дональда Трампа, Си Цзиньпина, Нарендры Моди.

В то же время в России начали публиковать опросы, в которых откровенно демонстрируют недовольство россиян политикой Кремля. Также критиковать Путина позволяют себе пропагандисты и z-блогеры.

Стоит знать. Всероссийский центр изучения общественного мнения опубликовал данные опросов, по которым 36% россиян не устраивает в целом внутренняя политика в России. Это худший показатель недовольства граждан России внутренней, внешней и экономической политикой Кремля за последние годы. Социологи связывают такую тенденцию с усталостью россиян от войны и неопределенностью будущего.

"Это означает, что Путин стал очень непопулярным и даже вредным. Более того, он потерял опору в России", – объяснил Евгений Савостьянов.

Он добавил, что также в окружении Путина понимают, что его время прошло и уже нужно потихоньку от него отодвигаться.

Как в России проводят социологические исследования?

В Службе внешней разведки Украины сообщили, что Всероссийскому центру изучения общественного мнения пришлось использовать новую методику опроса вместо телефонных интервью. Социологи начали применять систему комбинированной выборки, когда половина россиян будет отвечать по телефону, а другую – опрашивать путем обхода квартир. Новый подход, как считают в российской верхушке, должен предотвратить падение рейтинга Владимира Путина.

Дело в том, что телефонные опросы демонстрируют раздражение и недовольство среди людей, которые выражают свое мнение откровенно. А во время поквартирных обходов достигается другой эффект.

Введение нового метода дало результаты: через неделю показатели поддержки российской власти начали расти.

Что происходит в России?

По мнению британского полковника в отставке Гэмиша де Бреттон-Гордона, на Кремль сейчас очень давят экономические проблемы. Это, как считает он, может привести к вероятному заговору в окружении Путина, ведь рядом с ним есть люди, которые хотят возглавить Россию. Полковник в отставке не исключил возможность, учитывая ситуацию в России и "ухудшающуюся паранойю Путина, ", что кто-то в Кремле пойдет на такой шаг.

Также политолог Игорь Чаленко предположил, что из-за ухудшения экономического состояния в России возможны протесты. Он отметил, что для их запуска достаточно, чтобы недовольными были 10 – 15% проактивных россиян. Однако в российском обществе существует четкое разделение между двумя группами – ура-патриотов, для которых Путин действует слишком мягко, и тех, что настроены антимилитаристски. Именно они реагируют на социально-экономические проблемы в России.

Чаленко отметил, что проблема заключается в том, что "пассионарии перешли в праворадикальную нишу". Поэтому сейчас предпосылок для протестного взрыва в России не наблюдается.