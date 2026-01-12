Спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов розповів 24 Каналу, що американський лідер поступово змінює риторику щодо кремлівського диктатора. Він, ймовірно, хоче, змусити Путіна стати договороздатним, адже всі попередні спроби Трампа ні до нічого так і не призвели.

Чому Трамп змінив ставлення до Путіна?

Сполучені Штати Америки арештували кілька російських танкерів, які могли перевозити венесуельську нафту.

Це сигнал для Путіна. Він, очевидно, вже втомив Трампа, бо постійно затягує час (у мирному процесі між Україною та Росією – 24 Канал),

– сказав Юрій Богданов.

На лідера США також негативно могла вплинути розмова із Путіним, у якій той збрехав про атаку українських дронів на власну резиденцію у Валдаї. На думку спеціаліста зі стратегічних комунікацій, ця брехня кремлівського диктатора була нічим невмотивована, а лише погіршило ставлення Трампа до Росії.

Якби американський президент повірив в обман Путіна, то це вдарило б по його репутації. Він намагається уникати подібних випадків.

Крім цього, за словами Богданова, Трамп прагне увійти у світову історію, як великий лідер, який зробив багато доброго. В контексті російсько-української війни це може піти на користь Україні, адже, з огляду на попередні невдалі спроби приборкати Росію, США можуть посилити на неї тиск.

Як США тиснуть на Росію?