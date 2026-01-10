Про це йдеться в матеріалі британського видання The Telegraph з посиланням на джерела, близькі до адміністрації Трампа. Деталі передає 24 Канал.

Читайте також Путін не готовий до цього: окупантам протистоятиме невидима армія, якщо вони підуть далі

Як Трамп ставиться до Путіна ?

За словами співрозмовників видання, Трамп застосовує класичну тактику "батога й пряника". Однак "пряники для Путіна вже закінчилися". Американський лідер втомився від російської стратегії "два кроки вперед – один назад" у переговорах, яку вважає виснажливою та нескінченною грою з метою затягування часу.

Раніше Трамп неодноразово висловлювався про Путіна позитивно й навіть покладав провину за війну на Україну. Однак нині позиція Білого дому помітно зближується з європейською: Путін веде переговори без реального бажання завершити конфлікт.

Одним із ключових сигналів для Кремля стало нещодавнє захоплення американськими силами російського нафтового танкера, що порушив санкції.

Особливо вплинула на адміністрацію Трампа також ескалація з боку Росії напередодні зустрічі Зеленського з Трампом у Мар-а-Лаго наприкінці 2025 року – масована атака балістичними ракетами та дронами по Києву. Британський посадовець зазначив, що після цього Вашингтон став ближчим до європейського бачення конфлікту, ніж будь-коли раніше: постійна жорстокість, підступність і затягування переговорів Путіним уже не проходять непоміченими.

Експерти вважають, що це може стати поворотним моментом у політиці Трампа щодо Росії – від спроб "дружнього" тиску до значно жорсткіших заходів.

До слова, опитування, оприлюднене президентом Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борисом Пінкусом, демонструє, що 73% американців вважають Володимира Путіна найбільшою загрозою для Сполучених Штатів.

Як Путін випробовує терпіння Трампа?