Що чекає на Путіна на окупованих територіях?

Журналісти поспілкувалися з тими, хто вже протистоїть росіянам. Це агенти "Атеш". Вони обіцяють продовжити боротьбу, якщо Путін поткнеться далі. І кажуть: перемир'я не триватиме довго, а тому слід готуватися до нової війни проти Росії.

Всі три агенти, з якими говорило видання, говорять, що працювати складно. Кожен день – як випробування на витривалість.

Страх бути спійманим майже паралізує, але відчуття того, що ти на правильному боці історії, сильніше за будь-який страх,

– зізнався один з агентів.

Один чоловік із Макіївки, а тому добре знає, на яких вулицях не горять ліхтарі та якими шляхами ходять окупанти. Інший – подвійний агент, який служить у російській армії. Про третього немає відомостей. Вони підкладають бомби на залізничні шляхи та передають інформацію про окупантів.

Це "невидимий ворог", до якого Путін може бути не готовий, якщо Україну змусять відмовитися від землі – можливо, включаючи решту Донбасу, згідно з умовами мирної угоди, яку просуває президент США Дональд Трамп. "Атеш" та його агенти стверджують, що припинення вогню не принесе миру, а ознаменує новий етап у тіньовій війні, яку веде український рух опору,

– сказано в матеріалі.

Робота "Атеш" – як гра в обидва ворота. Росіяни краще вистежують диверсантів і призначають їм терміни 20-річного ув'язнення. Але й "Атеш" почав краще маскуватися.

Зараз їхнє ключове завдання – завербувати якомога більше російських солдатів. І рух доволі ефективний у цьому.

"Наявність тіньової сили в лавах Росії є важливою для роботи "Атеш". Вони підривають блокпости, підпалюють казарми та окопи, а також постачають українським військовим критично важливу розвідувальну інформацію для боротьби з цілями", – перелічили медійники.

Загалом на "Атеш" припадало понад половина зареєстрованих випадків диверсій на окупованих територіях у 2025 році. У 2024 році вони перенесли диверсійну кампанію до Росії, у 2025 році їм приписали 32 випадки диверсій.

Агенти підкреслили: Кремль фатально помиляється, якщо думає, що окуповані землі України просто належатимуть Росії після підписання договору. Боротьба не припиниться.

Цікаво, що іноді росіяни самі допомагають руху опору. Не раз були випадки, коли окупанти перестріляли одне одного. Днями стало відомо, що п'яні російські військові вбили комбрига Еріка Селімова.