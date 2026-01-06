Херсонський журналіст, редактор видання "Мост" Сергій Нікітенко пояснив 24 Каналу, що в Хорлах відбувалася зустріч представників окупаційної адміністрації та місцевих бізнес-кіл, лояльних до режиму, а версія про масове скупчення цивільних є маніпуляцією, розрахованою на міжнародну аудиторію.

Що насправді сталося в Хорлах у новорічну ніч?

Зверніть увагу! Росія звинуватила Україну в ударі по Хорлах, однак Генштаб ЗСУ відкинув ці твердження, зазначивши, що інцидент міг бути наслідком атаки самих російських сил.

Після цього російська пропаганда почала стверджувати про удар по цивільних, а окупаційний гауляйтер Володимир Сальдо заявив про звернення до ООН.

"Росіяни розганяють інформацію, що на звернення вже відреагував Генеральний секретар ООН Гутерреш, але відповів лише помічник, який засудив удари по інфраструктурі, але підкреслив, що перевірити, чи це був удар по цивільних, неможливо через відсутність доступу. Росія традиційно вирізала цю частину цитати", – пояснив Нікітенко.

Тоді як вернення Сальдо до ООН не мають жодної ваги, оскільки він воєнний злочинець, засуджений українським судом.

Спочатку Росія стверджувала, що це був удар по кафе, де місцеві мешканці святкували Новий рік. Проте версія про масове скупчення цивільних неправдоподібна, оскільки Хорли – це крихітний закритий для в'їзду населений пункт, звідки виїхали майже всі мешканці середнього та молодого віку, тому там фізично не могло бути навіть кількох десятків людей.

Що відомо про осіб, яких Росія назвала загиблими цивільними?

Згодом росіяни почали публікувати списки нібито цивільних жертв, щоб підтвердити свою версію подій.

"Вони опублікували лише 12 прізвищ. З цих 12 справді цивільними можна визнати лише двох – працівницю кухні та мангальщика. Всі інші – працівники окупаційної Каланчацької адміністрації, колишній окупаційний поліцейський, який перейшов на бік росіян, і жоден із них не проживав у Хорлах. Серед загиблих також були бізнесмени, пов'язані з росіянами", – пояснив Нікітенко.

Після журналістських розслідувань та ідентифікації цих осіб Росія припинила публікувати списки, посилаючись на неможливість ідентифікації тіл, однак також не оприлюднює і списку зниклих безвісти місцевих мешканців.

Очевидно, їм є що приховувати. Місцеві мешканці не проживали б у готелі, а саме готель постраждав найбільше поряд із кафе – там загинула власниця та, імовірно, були основні жертви. Місцевим не потрібно було жити в готелі, тож хто це були – ймовірно, ми не дізнаємося. Ймовірно, там відбувалася зустріч дрібних колаборантів та місцевої бізнес-еліти, хоча чи були там військові – встановити важко,

– зазначив Нікітенко.

Серед постраждалих є мешканка Санкт-Петербурга, чию пошкоджену машину показали на відео зі знятими номерами. Також росіяни публікували деякі прізвища з помилками, проте журналістам все одно вдалося ідентифікувати людей і довести, що це не мирні мешканці.

