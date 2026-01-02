Про це повідомив "Центр журналістських розслідувань", посилаючись на інформацію, оприлюднену в мережі російськими ЗМІ, передає 24 Канал.

Що відомо про ліквідованого колаборанта?

Внаслідок обстрілу кафе "Українська хата" та готелю "Лео" на тимчасово окупованій Херсонщині загинуло 24 людини, постраждало ще близько 50. Серед загиблих виявили тіло зрадника України Сергія Богана.

Сам колаборант родом з Ялти, тривалий час працював в органах Міністерства внутрішніх справ України в Криму та очолював один із відділів карного розшуку.

Відомо, що 55-річний чоловік почав працювати на Росію з 2014 року, коли загарбники окупували український півострів. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Боган розпочав службу в окупаційній поліції Генічеська на Херсонщині. Згодом зрадник очолив так звану поліцію окупованого Каланчака Скадовського району. Його дружина також працює на окупантів, обіймаючи посаду заступниці гауляйтера Нової Каховки.

Відомо, що Боган причетний до викрадень та катувань людей в Скадовському районі.

Хто ще загинув внаслідок атаки?

На сайті губернатора окупованої частини Херсонської області Володимира Сальдо опубліковано попередній список загиблих, серед них:

Адмісаєв Махмуд Ширанієвич, 1977 року народження;

Пищик Людмила Станіславівна, 1959;

Темежнікова Ольга Олегівна, 1995;

Островська Ганна Олексіївна, 1999;

Боган Сергій Володимирович, 1970;

Волошко Михайло Вікторович, 1983;

Клім Дар'я Сергіївна, 2008.

Водночас "влада" зазначає, що цей список є неповним і буде доповнюватись.

Серед загиблих упізнали особистість Махмуда Адмісаєва. Він народився у Чечено-Інгушській АРСР і був зареєстрований у Грозному. З 2003 року чоловік перебував у федеральному розшуку за незаконний обіг наркотичних засобів у великому розмірі. За даними слідства, у 2002 він втік з місця злочину і до 2018 року вважався особою, яка ховається від слідства. Попри це, у 2006 році Адмісаєв отримав новий паспорт, а у 2021 році – посвідчення водія у зв'язку із закінченням терміну попереднього.

За даними прикордонної служби, у серпні-вересні 2023 року він щонайменше 7 разів перетинав кордон Херсонської області з окупованого Криму.

Чи дійсно у кафе перебувало "мирне населення"?

Російська Z-волонтерка Сения Денисова спростувала пропагандистську інформацію російської влади про атаку на "кафе з мирними дітьми" у Хорлах. За її словами, майже всіх місцевих мешканців вигнали з села, а всі найкращі будинки та готелі курортного селища Хорли вже давно захопили представники окупаційної влади.

Голова села Сергій Запускалов відбирав будинки у корінних мешканців, оголошуючи їх "безхазяйними". Дії "влади" повторювали схему, яка застосовувалась у Маріуполі. Власників будинків та їх родичів оголошували "прибічниками України" та кидали до підвалів, поки ті не погоджувались покинути помешкання.

Щодо святкування Нового року – в'їзд до села був закритий, проїхати військовий пост можна було лише за пропуском. У ніч на 1 січня мирних жителів у місті не було, а у кафе "Українська хата" зібрались окупанти, бандити та мародери, які знущались з населення та чинили тиск.

Цікаво! Цю інформацію надала росіянка, Z-волонтерка, яка підтримує війну та постійно перебуває на окупованих територіях.

