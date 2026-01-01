Відповідну заяву зробив речник Генерального штабу України Дмитро Лиховій, передає 24 Канал.

Що сказали в Генштабі про удар по ТОТ Херсонщини?

Представник Збройних Сил України наголосив, що вся доступна інформація щодо успішних ударів, нанесених українськими Силами оборони в ніч на 1 січня 2026 року, повністю та детально викладена в офіційних публікаціях Генерального штабу ЗСУ в соціальних мережах.

Водночас Лиховій зауважив, що російська пропаганда разом із військово-політичним керівництвом країни-агресора неодноразово вдавалася до свідомого поширення неправдивої інформації та маніпулятивних заяв.

Метою таких дій є введення в оману міжнародних партнерів України, а також спроби вплинути на хід можливих мирних переговорів і загальну ситуацію на дипломатичному фронті.

Зауважимо, що раніше окупаційна адміністрація Херсонської області повідомляла, що дрони буцімто атакували кафе та готель у Хорлах.