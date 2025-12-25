Внаслідок атаки загинув продавець. Подробиці жорсткого російського удару розповідає 24 Канал із посиланням на очільника Херсонської ОДА Олександра Прокудіна.
Що відомо про удар по Херсону?
Як поінформували в місцевій ОДА, численні прильоти в Херсоні постраждав ринок. Там зруйновані торгівельні точки. Також, на жаль, є жертва атаки.
Цей удар забрав життя 47-річного працівника ринку, який у той момент був на робочому місці,
– написав Олександр Прокудін.
Наслідки ворожого обстрілу в Херсоні: дивіться відео Херсонської ОДА
Зауважимо, що 24 грудня 2022 року окупанти теж били по центру Херсона. Тоді загорівся найбільший ринок міста. Внаслідок удару загинули 11 людей, ще 64 постраждали.
Росія тероризує Україну на Різдво: коротко про наслідки
Ворожі війська атакували Чернігів 25 грудня, внаслідок чого спалахнула пожежа в житловому будинку, пошкоджено й енергооб'єкт. У результаті обстрілу загинула одна людина, ще троє зазнали поранень.
Також посеред дня на території Київської області зафіксували переміщення ворожих безпілотників – по повітряних цілях працювали підрозділи протиповітряної оборони. Зокрема, реактивний "Шахед" помітили над водосховищем у напрямку Києва та Вишгорода.
Окрім того, у ніч на Різдво російська армія завдала масованих ударів по енергетичній інфраструктурі України, що призвело до знеструмлення споживачів у кількох регіонах.
Також через складну ситуацію в енергосистемі в низці областей ввели аварійні відключення.