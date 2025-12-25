В результате атаки погиб продавец. Подробности жесткого российского удара рассказывает 24 Канал со ссылкой на главу Херсонской ОГА Александра Прокудина.

Что известно об ударе по Херсону?

Как сообщили в местной ОГА, многочисленные прилеты в Херсоне пострадал рынок. Там разрушены торговые точки. Также, к сожалению, есть жертва атаки.

Этот удар унес жизнь 47-летнего работника рынка, который в тот момент был на рабочем месте,

– написал Александр Прокудин.

Последствия вражеского обстрела в Херсоне: смотрите видео Херсонской ОГА

Заметим, что 24 декабря 2022 года оккупанты тоже били по центру Херсона. Тогда загорелся крупнейший рынок города. В результате удара погибли 11 человек, еще 64 пострадали.

Россия терроризирует Украину на Рождество: коротко о последствиях