Окупанти продовжують щоденно атакувати Одесу. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.
Чому Одеса стала однією з головних цілей росіян?
Упродовж грудня Одеса залишалася однією з головних цілей російських атак. Внаслідок обстрілів були пошкоджені портові об'єкти, склади, енергетична інфраструктура та житлові будинки, є загиблі й поранені. Через удари місто на кілька днів залишалося без електропостачання, опалення та води, що ускладнило ситуацію в зимовий період.
Експерти зазначають, що Росія намагається системно послабити економічний потенціал України, зосереджуючись саме на експортній логістиці, а Одеса відіграє ключову роль у цій системі.
Зверніть увагу! Лише за 11 місяців 2025 року порти області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів.
Значна частина ударів завдається з окупованого Криму, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Аналітики наголошують, що активізація атак на півдні України відбувається паралельно з дипломатичними спробами США знайти шляхи завершення війни. У Києві підкреслюють, що посилення ППО залишається ключовим чинником для захисту не лише цивільного населення, а й економічної стійкості держави.
Що відомо про останні обстріли Одещини?
У ніч проти 1 січня Росія атакувала українські порти на Одещині дронами, пошкодивши причали та портову техніку у двох портах. Попри атаки, порти продовжують працювати, і Україна виконує свої зобов'язання щодо продовольчого експорту.
Уночі 31 грудня Росія обстріляла Одесу дронами. Внаслідок атаки пошкоджена інфраструктура та житлові будинки.Постраждали 6 людей, серед них троє дітей.
У вівторок 30 грудня російські окупанти атакували два порти на Одещині, пошкодивши судно та резервуари для олії. Пошкоджене судно перевозило зерно і було під прапором Панами.