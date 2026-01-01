Окупанти продовжують щоденно атакувати Одесу. Про це пише 24 Канал з посиланням на The Wall Street Journal.

Чому Одеса стала однією з головних цілей росіян?

Упродовж грудня Одеса залишалася однією з головних цілей російських атак. Внаслідок обстрілів були пошкоджені портові об'єкти, склади, енергетична інфраструктура та житлові будинки, є загиблі й поранені. Через удари місто на кілька днів залишалося без електропостачання, опалення та води, що ускладнило ситуацію в зимовий період.

Експерти зазначають, що Росія намагається системно послабити економічний потенціал України, зосереджуючись саме на експортній логістиці, а Одеса відіграє ключову роль у цій системі.

Зверніть увагу! Лише за 11 місяців 2025 року порти області обробили близько 76 мільйонів тонн вантажів.

Значна частина ударів завдається з окупованого Криму, що ускладнює роботу української протиповітряної оборони. Аналітики наголошують, що активізація атак на півдні України відбувається паралельно з дипломатичними спробами США знайти шляхи завершення війни. У Києві підкреслюють, що посилення ППО залишається ключовим чинником для захисту не лише цивільного населення, а й економічної стійкості держави.

Що відомо про останні обстріли Одещини?