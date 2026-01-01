Росіяни намагаються комбінувати свої наступальні дії. Про це пише 24 Канал з посиланням на звіт ISW.

Що відомо про нову тактику?

За даними аналітиків, протягом 2025 року окупанти захопили 4 831 квадратний кілометр території України, відвоювавши 473 квадратних кілометрів у Курській області. Це становить близько 0,8% території країни.

ISW зазначає, що Росія застосовувала нову тактику. Вона складається з тривалих кампаній з повітряної блокади, масових атак невеликих груп, проникнення та блокування українських ліній зв'язку.

Велику роль у просуванні відіграли безпілотники – волоконно-оптичні дрони та "материнські кораблі", які збільшували дальність FPV-дронів до 50 – 60 кілометрів і допомагали обходити українські системи РЕБ.

Тактичні зміни також полягали у відмові від виснажливих наступальних операцій під керівництвом піхоти на користь проникнення і встановлення прапорів для формального підтвердження успіхів.

Де росіяни просувалися у 2025 році?

Завдяки цьому ворог зміг просунутися в напрямках Покровська, Олександрівки, Гуляйполя та захопити Сіверськ.

Нагадаємо! Росія зазнавала значних втрат за 2025 рік. Генштаб ЗСУ оцінює їх у понад 400 тисяч окупантів за рік, що в середньому становить 78 солдатів на квадратний кілометр захопленої території.

Хоча нова тактика прискорила темпи просування, російське командування не змогло реалізувати стратегічні цілі – повністю окупувати Донецьку та Луганську області чи створити буферні зони на півночі Сумської та Харківської областей.

У серпні – грудні 2025 року спроби захоплення Куп'янська, Олександрівки, Гуляйполя та околиць Торецька не мали тривалого успіху, українські війська відбили більшість територій і не дозволили Росії завершити наступальні операції у північних та південних напрямках.

Де зараз тривають найзапекліші бої?