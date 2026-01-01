Оккупанты продолжают ежедневно атаковать Одессу. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

Почему Одесса стала одной из главных целей россиян?

В течение декабря Одесса оставалась одной из главных целей российских атак. В результате обстрелов были повреждены портовые объекты, склады, энергетическая инфраструктура и жилые дома, есть погибшие и раненые. Из-за ударов город на несколько дней оставался без электроснабжения, отопления и воды, что усложнило ситуацию в зимний период.

Эксперты отмечают, что Россия пытается системно ослабить экономический потенциал Украины, сосредотачиваясь именно на экспортной логистике, а Одесса играет ключевую роль в этой системе.

Обратите внимание! Только за 11 месяцев 2025 года порты области обработали около 76 миллионов тонн грузов.

Значительная часть ударов наносится из оккупированного Крыма, что затрудняет работу украинской противовоздушной обороны. Аналитики отмечают, что активизация атак на юге Украины происходит параллельно с дипломатическими попытками США найти пути завершения войны. В Киеве подчеркивают, что усиление ПВО остается ключевым фактором для защиты не только гражданского населения, но и экономической устойчивости государства.

Что известно о последних обстрелах Одесской области?