Незадолго до полуночи в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, передает 24 Канал.
Что известно об атаке на Одессу?
В 23:36 Воздушные силы сообщили, что вражеские дроны перелетают из Николаева в Одесскую область.
В 23:57 военные уточнили, что БПЛА следует на Одессу и Черноморск.
В 00:03 в Одессе слышали взрыв.
Около 00:11 в Одессе раздался повторный взрыв.
О том, что в городе шумно, написал и руководитель ГВА Сергей Лысак.
Одесса и район! Враг атакует беспилотниками! Находитесь в укрытиях!,
– предупредил об опасности глава ОВА Олег Кипер.
По состоянию на 00:17, по данным мониторов, на Одессу и Черноморск двигаются 11 беспилотников.
- Напомним, что утром 30 декабря оккупанты атаковали два порта – Южный и Черноморск. Пострадал один человек. Повреждены резервуары для хранения растительного масла одного из промышленных предприятий. Также повреждения получило гражданское судно с зерном под флагом Панамы.
- Россия значительно усилила ракетные и дроновые удары по украинским портам, пытаясь сорвать логистику и экспорт. Как сообщил вице-премьер и министр развития общин и территорий Алексей Кулеба, в 2025 году зафиксировано около 90 атак на портовую инфраструктуру – вдвое больше, чем в прошлом.