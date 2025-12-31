Незадолго до полуночи в Одесской области объявили воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников, передает 24 Канал.

Что известно об атаке на Одессу?

В 23:36 Воздушные силы сообщили, что вражеские дроны перелетают из Николаева в Одесскую область.

В 23:57 военные уточнили, что БПЛА следует на Одессу и Черноморск.

В 00:03 в Одессе слышали взрыв.

Около 00:11 в Одессе раздался повторный взрыв.

О том, что в городе шумно, написал и руководитель ГВА Сергей Лысак.

Одесса и район! Враг атакует беспилотниками! Находитесь в укрытиях!,

– предупредил об опасности глава ОВА Олег Кипер.

По состоянию на 00:17, по данным мониторов, на Одессу и Черноморск двигаются 11 беспилотников.