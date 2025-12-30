В Минэнерго объяснили, что главная цель российских ударов по энергетике – не полный блэкаут. Оккупанты осуществляют психологическое давление на людей, чтобы посеять панику, сломать сопротивление и разделить общество, передает 24 Канал.
Смотрите также Россия ударила по портам Одесской области: повреждено иностранное судно и резервуары для масла
Где есть угроза беспилотников в Украине?
Для каких областей есть опасность БпЛА: смотрите на карте
БпЛА из акватории Черного моря – в направлении Одессы/Черноморска.20:00, 30 декабря19:37, 30 декабря
БпЛА из акватории Черного моря – в направлении Одессы/Черноморска.