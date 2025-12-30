В Міненерго пояснили, що головна мета російських ударів по енергетиці – не повний блекаут. Окупанти здійснюють психологічний тиск на людей, щоб посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство, передає 24 Канал.

