В Міненерго пояснили, що головна мета російських ударів по енергетиці – не повний блекаут. Окупанти здійснюють психологічний тиск на людей, щоб посіяти паніку, зламати опір і розділити суспільство, передає 24 Канал.
Де є загроза безпілотників в Україні?
Для яких областей є небезпека БпЛА: дивіться на карті
20:00, 30 грудня
БпЛА з акваторії Чорного моря – у напрямку Одеси/Чорноморська.
19:37, 30 грудня
Донеччина: група БпЛА – в районі Добропілля.