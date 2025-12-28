Государство усиливает защиту людей и критической инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу в Telegram.

Как Украина усиливает защиту своих портов?

По его словам, количество атак на портовую инфраструктуру за последний год выросло в разы. Только в 2025 году зафиксировано около 90 комбинированных ударов – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фактически враг пытается давить на порты почти ежедневно.

Наиболее напряженной остается ситуация в Одесской области: с начала года прозвучало почти 800 воздушных тревог, а их общая продолжительность превысила 30 суток.

Несмотря на постоянные обстрелы, портовая логистика не останавливается, а экспортные маршруты остаются стабильными. Работу обеспечивают сотни работников портов и смежных отраслей, которые выходят на смену, осознавая риски.

Когда атак становится больше, наш долг – усиливать защиту людей и инфраструктуры. Безопасность работников портов – абсолютный приоритет,

– подчеркнул Кулеба.

В ответ на угрозы власть расширяет сеть укрытий непосредственно на портовых территориях. Совместно с Администрацией морских портов Украины и при поддержке международных партнеров уже установлено более 50 мобильных укрытий в портах в Одесской и Николаевской областях. Кроме этого, функционирует более 30 стационарных укрытий.

Министр подчеркнул, что принцип прост: каждый работник должен иметь укрытие рядом, ведь при баллистических ударах счет идет на минуты.

В портах устанавливают укрытия для работников

Параллельно, по его словам, ежедневно ведется работа по усилению защиты самих портов во взаимодействии с Силами обороны, профильными службами и международными партнерами.

В эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметил, что россияне наносят ракетно-дронные удары по Одесской области, пытаясь отрезать южную часть области. Он уверен, что россияне ни сегодня, ни на перспективу не способны провести соответствующую морско-десантную или сухопутную операцию по отрезанию юга Одесской области.

