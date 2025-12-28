Государство усиливает защиту людей и критической инфраструктуры. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу в Telegram.
Как Украина усиливает защиту своих портов?
По его словам, количество атак на портовую инфраструктуру за последний год выросло в разы. Только в 2025 году зафиксировано около 90 комбинированных ударов – это вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Фактически враг пытается давить на порты почти ежедневно.
Наиболее напряженной остается ситуация в Одесской области: с начала года прозвучало почти 800 воздушных тревог, а их общая продолжительность превысила 30 суток.
Несмотря на постоянные обстрелы, портовая логистика не останавливается, а экспортные маршруты остаются стабильными. Работу обеспечивают сотни работников портов и смежных отраслей, которые выходят на смену, осознавая риски.
Когда атак становится больше, наш долг – усиливать защиту людей и инфраструктуры. Безопасность работников портов – абсолютный приоритет,
– подчеркнул Кулеба.
В ответ на угрозы власть расширяет сеть укрытий непосредственно на портовых территориях. Совместно с Администрацией морских портов Украины и при поддержке международных партнеров уже установлено более 50 мобильных укрытий в портах в Одесской и Николаевской областях. Кроме этого, функционирует более 30 стационарных укрытий.
Министр подчеркнул, что принцип прост: каждый работник должен иметь укрытие рядом, ведь при баллистических ударах счет идет на минуты.
В портах устанавливают укрытия для работников
Параллельно, по его словам, ежедневно ведется работа по усилению защиты самих портов во взаимодействии с Силами обороны, профильными службами и международными партнерами.
В эфире 24 Канала представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметил, что россияне наносят ракетно-дронные удары по Одесской области, пытаясь отрезать южную часть области. Он уверен, что россияне ни сегодня, ни на перспективу не способны провести соответствующую морско-десантную или сухопутную операцию по отрезанию юга Одесской области.
Недавно россияне всю ночь били по портам Одесской области
В Измаиле и Одессе ночью 26 декабря прогремели взрывы. В результате атаки есть новые повреждения на объектах энергетической и портовой инфраструктуры. Возникли пожары, повреждены административные здания, оборудование, техника.
В результате попадания беспилотников повреждены элеваторы, склады гражданских предприятий, баржа, судна под флагами Словакии и Республики Палау. Также были перебои с электроснабжением.