Держава посилює захист людей і критичної інфраструктури. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на віце-прем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулебу в Telegram.
Як Україна посилює захист своїх портів?
За його словами, кількість атак на портову інфраструктуру за останній рік зросла в рази. Лише у 2025 році зафіксовано близько 90 комбінованих ударів – це вдвічі більше, ніж за аналогічний період минулого року. Фактично ворог намагається тиснути на порти майже щодня.
Найбільш напруженою залишається ситуація в Одеській області: від початку року пролунало майже 800 повітряних тривог, а їхня загальна тривалість перевищила 30 діб.
Попри постійні обстріли, портова логістика не зупиняється, а експортні маршрути залишаються стабільними. Роботу забезпечують сотні працівників портів і суміжних галузей, які виходять на зміну, усвідомлюючи ризики.
Коли атак стає більше, наш обов’язок – посилювати захист людей і інфраструктури. Безпека працівників портів – абсолютний пріоритет,
– підкреслив Кулеба.
У відповідь на загрози влада розширює мережу укриттів безпосередньо на портових територіях. Спільно з Адміністрацією морських портів України та за підтримки міжнародних партнерів уже встановлено понад 50 мобільних укриттів у портах в Одеській і Миколаївській областях. Окрім цього, функціонує понад 30 стаціонарних укриттів.
Міністр підкреслив, що принцип простий: кожен працівник має мати укриття поруч, адже при балістичних ударах рахунок іде на хвилини.
У портах встановлюють укриття для працівників
Паралельно, за його словами, щоденно ведеться робота із посилення захисту самих портів у взаємодії з Силами оборони, профільними службами та міжнародними партнерами.
В ефірі 24 Каналу речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначив, що росіяни завдають ракетно-дронові удари по Одещині, намагаючись відрізати південну частину області. Він впевнений, що росіяни ані на сьогодні, ані на перспективу не здатні провести відповідну морсько-десантну або сухопутну операцію з відрізання півдня Одещини.
Нещодавно росіяни всю ніч гатили по портах Одещини
В Ізмаїлі та Одесі вночі 26 грудня пролунали вибухи. Внаслідок атаки є нові ушкодження на об'єктах енергетичної та портової інфраструктури. Виникли пожежі, пошкоджені адміністративні будівлі, обладнання, техніка.
Внаслідок влучання безпілотників пошкоджені елеватори, склади цивільних підприємств, баржа, судна під прапорами Словаччини та Республіки Палау. Також були перебої з електропостачанням.