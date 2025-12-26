Про це у розмові з 24 Каналом розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук, зазначивши, чи вдасться росіянам здійснити свій намір. Раніше росіяни вдарили по порту "Південний", влучивши у місця зберігання зерна та олії.

Чи мають росіяни стратегічні успіхи?

Братчук впевнений, що росіяни ані на сьогодні, ані на перспективу не здатні провести відповідну морсько-десантну або сухопутну операцію з відрізання півдня Одещини. Вони не мають ресурсів для цього.

Також Чорноморська флотилія росіян перебуває у жахливому стані – у ворога відсутні великі десантні кораблі, щоб здійснювати такі операції. Крім того, на його думку, просування ворога на суходолі – це не стратегічні успіхи.

Щодо Одещини, то росіяни концентрують зараз увагу на ракетно-дронових ударах, зокрема, балістикою. Вони також намагаються бити КАБами по логістичних розв'язках – по мостах у Маяку, Затоці, щоб спробувати максимально ускладнити логістику та створити штучний геноцид українського народу,

– підкреслив речник Української добровольчої армії "Південь".

Водночас є альтернативні логістичні шляхи, логістика, як зауважив він, може ускладнюватися, але вона є.

Зверніть увагу! На думку віцепрем'єр-міністра з відновлення України – міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби, російські обстріли логістики та енергетики Одещини пов'язані з наміром противника "зірвати наш зерновий коридор і підірвати економіку".

"Сьогодні вночі ворог вкотре атакував об'єкти портової та припортової та критичної інфраструктури Одеси та Ізмаїла. Звичайно це ускладнює роботу портів. Також ворог зараз б'є, не дивлячись на прапори відповідного підпорядкування або реєстрації тих суден, які працюють з портами Одеси або по Дунаю", – наголосив він.

Сьогодні постраждали судна Палау, Словаччини, Ліберії. Раніше – Туреччини, і президент Реджем Ердоган не має це залишити без уваги. Росія, на думку Братчука, це робить цілеспрямовано, перевіряючи на міцність не стільки Україну, а зокрема реагування країн НАТО, наприклад, Туреччину.

Росіяни намагаються зруйнувати енергетичну інфраструктуру Одеси та усіх районів Одеської області, зокрема на півдні, а саме – Ізмаїльський район. Внаслідок атак є проблеми з електропостачанням. Йдеться про частину Одеси, частину Одеського району і декілька локацій в Одеській області, де ситуація є вкрай загостреною. Там відсутнє водопостачання та тепло,

– відзначив Сергій Братчук.

Він додав, що потенційно, на жаль, такі удари будуть продовжуватися. Тому сьогоднішній пріоритет – підсилення системи протиповітряної оборони, яка має бути удосконаленою. Над цим працюють відповідні структури Сил оборони і безпеки в Одеському регіоні.

