Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук, отметив, удастся ли россиянам осуществить свое намерение. Ранее россияне ударили по порту "Южный", попав в места хранение зерна и масла.

Имеют ли россияне стратегические успехи?

Братчук уверен, что россияне ни на сегодня, ни на перспективу не способны провести соответствующую морско-десантную или сухопутную операцию по отрезанию юга Одесской области. Они не имеют ресурсов для этого.

Также Черноморская флотилия россиян находится в ужасном состоянии – у врага отсутствуют большие десантные корабли, чтобы осуществлять такие операции. Кроме того, по его мнению, продвижение врага на суше – это не стратегические успехи.

Что касается Одесской области, то россияне концентрируют сейчас внимание на ракетно-дронных ударах, в частности, баллистикой. Они также пытаются бить КАБами по логистическим развязкам – по мостам в Маяке, Заливе, чтобы попытаться максимально усложнить логистику и создать искусственный геноцид украинского народа,

– подчеркнул представитель Украинской добровольческой армии "Юг".

В то же время есть альтернативные логистические пути, логистика, как заметил он, может усложняться, но она есть.

Обратите внимание! По мнению вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебы, российские обстрелы логистики и энергетики Одесской области связаны с намерением противника "сорвать наш зерновой коридор и подорвать экономику".

"Сегодня ночью враг в очередной раз атаковал объекты портовой и припортовой и критической инфраструктуры Одессы и Измаила. Конечно это затрудняет работу портов. Также враг сейчас бьет, несмотря на флаги соответствующего подчинения или регистрации тех судов, которые работают с портами Одессы или по Дунаю", – подчеркнул он.

Сегодня пострадали суда Палау, Словакии, Либерии. Ранее – Турции, и президент Реджем Эрдоган не должен это оставить без внимания. Россия, по мнению Братчука, это делает целенаправленно, проверяя на прочность не столько Украину, а в частности реагирование стран НАТО, например, Турцию.

Россияне пытаются разрушить энергетическую инфраструктуру Одессы и всех районов Одесской области, в частности на юге, а именно – Измаильский район. В результате атак есть проблемы с электроснабжением. Речь идет о части Одессы, часть Одесского района и несколько локаций в Одесской области, где ситуация является крайне обостренной. Там отсутствует водоснабжение и тепло,

– отметил Сергей Братчук.

Он добавил, что потенциально, к сожалению, такие удары будут продолжаться. Поэтому сегодняшний приоритет – усиление системы противовоздушной обороны, которая должна быть усовершенствованной. Над этим работают соответствующие структуры Сил обороны и безопасности в Одесском регионе.

