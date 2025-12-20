Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на вице-премьер-министра по восстановлению Украины – министра развития общин и территорий Украины Алексея Кулебу во время общения с журналистами.
Почему Россия активизировала атаки на Одесскую область?
Алексей Кулеба заявил, что Россия прицельно обстреливает логистику и энергетику Одесской области. По его оценкам, сейчас эти объекты инфраструктуры атакуют примерно одинаково.
В то же время вице-премьер подчеркнул, что серьезных угроз для экспортного потенциала нет. Однако спрогнозировал, что обстрелы враг будет продолжать и усиливать.
Фокус войны, возможно, изменился в сторону Одессы. С чем это связано? С тем, что россияне хотят сорвать наш зерновой коридор и подорвать экономику,
– отметил Кулеба.
Он добавил, что Одесса и область играют весомую роль в экономическом потенциале Украины. Поэтому Кулеба отметил необходимость сотрудничества с военными, чтобы они наращивали возможности ПВО.
Отдельно министр обратил внимание на сложную ситуацию в прифронтовых регионах. Кулеба поблагодарил премьер-министра за поддержку инициативы по разработке специальных планов помощи для этих областей.
Заявления Кулебы на фоне атак по Маякам
Вице-премьер подчеркнул, что удары по Одесской области были интенсивным. Он признал, что имеющихся усилий оказалось недостаточно для отражения российских атак.
Кулеба также добавил, что на мост в Маяках пришлось более 20 беспилотных атак и более пяти поражений.
Сейчас специалисты ликвидируют последствия обстрелов. По данным вице-премьера, там развернули понтонный мост для реверсивного движения. Железнодорожное сообщение сохранили.