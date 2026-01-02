Об этом сообщил "Центр журналистских расследований", ссылаясь на информацию, обнародованную в сети российскими СМИ, передает 24 Канал.

Что известно о ликвидированном коллаборанте?

В результате обстрела кафе "Украинский дом" и гостиницы "Лео" на временно оккупированной Херсонщине погибли 24 человека, пострадало еще около 50. Среди погибших обнаружили тело предателя Украины Сергея Богана.

Сам коллаборационист родом из Ялты, длительное время работал в органах Министерства внутренних дел Украины в Крыму и возглавлял один из отделов уголовного розыска.

Известно, что 55-летний мужчина начал работать на Россию с 2014 года, когда захватчики оккупировали украинский полуостров. После начала полномасштабного вторжения России в Украину Боган начал службу в оккупационной полиции Геническа на Херсонщине. Впоследствии предатель возглавил так называемую полицию оккупированного Каланчака Скадовского района. Его жена также работает на оккупантов, занимая должность заместителя гауляйтера Новой Каховки.

Известно, что Боган причастен к похищениям и пыткам людей в Скадовском районе.

Кто еще погиб в результате атаки?

На сайте губернатора оккупированной части Херсонской области Владимира Сальдо опубликован предварительный список погибших, среди них:

Адмисаев Махмуд Шираниевич, 1977 года рождения;

Пищик Людмила Станиславовна, 1959 года рождения;

Темежникова Ольга Олеговна, 1995;

Островская Анна Алексеевна, 1999;

Боган Сергей Владимирович, 1970;

Волошко Михаил Викторович, 1983;

Клим Дарья Сергеевна, 2008.

В то же время "власть" отмечает, что этот список является неполным и будет дополняться.

Среди погибших опознали личность Махмуда Адмисаева. Он родился в Чечено-Ингушской АССР и был зарегистрирован в Грозном. С 2003 года мужчина находился в федеральном розыске за незаконный оборот наркотических средств в крупном размере. По данным следствия, в 2002 он скрылся с места преступления и до 2018 года считался лицом, скрывающимся от следствия. Несмотря на это, в 2006 году Адмисаев получил новый паспорт, а в 2021 году – водительское удостоверение в связи с окончанием срока предыдущего.

По данным пограничной службы, в августе-сентябре 2023 года он не менее 7 раз пересекал границу Херсонской области из оккупированного Крыма.

Действительно ли в кафе находилось "мирное население"?

Российская Z-волонтер Сения Денисова опровергла пропагандистскую информацию российских властей об атаке на "кафе с мирными детьми" в Хорлах. По ее словам, почти всех местных жителей выгнали из села, а все лучшие дома и гостиницы курортного поселка Хорлы уже давно захватили представители оккупационных властей.

Глава села Сергей Запускалов отбирал дома у коренных жителей, объявляя их "бесхозными". Действия "власти" повторяли схему, которая применялась в Мариуполе. Владельцев домов и их родственников объявляли "сторонниками Украины" и бросали в подвалы, пока те не соглашались покинуть помещение.

Относительно празднования Нового года – въезд в село был закрыт, проехать военный пост можно было только по пропуску. В ночь на 1 января мирных жителей в городе не было, а в кафе "Украинский дом" собрались оккупанты, бандиты и мародеры, которые издевались над населением и оказывали давление.

Интересно! Эту информацию предоставила россиянка, Z-волонтер, которая поддерживает войну и постоянно находится на оккупированных территориях.

Что известно об обстреле заведений в селе Хорлы?