Информацию о селе Хорлы, что сейчас находится под временным контролем захватчиков, и его расположение собрал 24 Канал.

Смотрите также Не в 2026: военный предположил, когда закончится война и что для этого нужно

Что известно о селе Хорлы?

Хорлы – курортное село в Каланчацкой общине Скадовского района Херсонской области. Расположено на полуострове Горький Кут, омываемом Черным морем и по форме напоминает Крым (из-за этого его часто называют "Маленьким Крымом"). Расстояние до Каланчака – 22 километра, до железнодорожной станции Каланчак – 27 километров. В селе есть морской порт.

Площадь населенного пункта составляет около 8 квадратных километров. С 24 февраля 2022 года село временно оккупировано российскими войсками.

Где расположено село Хорлы: смотрите на карте

Оккупационная администрация Херсонской области 1 января заявила, что в новогоднюю ночь украинские дроны якобы атаковали кафе и отель в Хорлах тремя беспилотниками. По их данным, погибли 24 человека, более 50 получили ранения. Коллаборационист Владимир Сальдо утверждал, что удар якобы пришелся "под бой курантов" по месту, где мирные жители праздновали Новый год.

Представитель ВСУ Дмитрий Лиховой назвал эти заявления очередной частью российской пропаганды и сознательной дезинформации, которой страна-агрессор неоднократно пытается манипулировать общественным мнением.

Отметим, накануне стало известно, что неподалеку Хорлов двое российских контрактников из Новоархангельска утонули во время тренировок. Военнослужащие прослужили в оккупационных войсках всего около месяца. Командование пыталось скрыть инцидент.

Последние новости из Херсона и области