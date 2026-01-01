Об этом 24 Каналу рассказал командир 429 отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко, добавив, что уровень жизни в России снижается, налоги растут. Ко всему этому добавится мобилизация.

Что нужно для завершения войны?

Когда на украинской земле начнут умирать не контрактники, а мобилизованные, это повлияет на возможности Путина сидеть в своем кресле. Это существенно ослабит его власть и заставит перейти к определенным решениям.

Пока россияне могут производить необходимый человеческий и технический ресурс для ведения наступательных действий. Но оперативная глубина и тактическая передняя линия боевого столкновения должна быть организована Силами обороны так, чтобы оккупанты теряли больше своих солдат, чем они могут мобилизовать.

Декабрь 2025 года стал одним из переломных моментов войны, потому что тогда мы уничтожили больше оккупантов, чем они смогли призвать,

– отметил Юрий Федоренко.

Если так пойдет дальше, то россияне будут вынуждены снимать силы с других направлений для того, чтобы поддерживать динамику наступательных действий. Если даже это мы сможем побороть, тогда российская оккупационная армия в целом потеряет возможности для наступления.

Закончится ли война в 2026 году?

Если при этом Украина сохранит способности к активной обороне, а россияне не смогут штурмовать, именно тогда возникнет прямая предпосылка для урегулирования конфликта политико-дипломатическим способом.

Учитывая политические процессы, которые происходят в европейских странах, но прежде всего в США, к сожалению, констатирую, что 2026 год мы будем находиться в условиях активных боевых действий, которые будут не ниже по интенсивности, чем в 2025-м,

– подчеркнул военный.

Но именно 2026 год должен дать нам предпосылку для того, чтобы в первой половине 2027-го пушки стихли и Украина получила мир, в котором не будет потеряна украинская государственность.

Мы должны помнить, что основным гарантом безопасности украинского народа является украинское войско. Потому что партнеры могут исчезнуть, но когда мы самодостаточны в производстве, в экономическом потенциале развития, можем обеспечить свое войско, тогда с нами точно будет считаться мир.

Что происходит на фронте?