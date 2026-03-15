Такое мнение политик высказал во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения некоторые депутаты хотели сложить мандат. Зеленский подчеркнул, что в военное время нужно защищать государство, и поэтому парламентарии должны или служить в парламенте по закону, или, по договоренности с парламентом, их можно будет привлекать к мобилизации и фронтовым задачам.

Президент также отметил, что теоретически возможен вариант проведения новых выборов, но он считает это невозможным из-за безопасности и юридических ограничений. Относительно работы Верховной Рады Зеленский считает, что эффективность голосований требует улучшения.

Он напомнил, что оппозиционные силы часто не поддерживают важные законопроекты, касающиеся международной финансовой помощи, сотрудничества с МВФ, макрофинансовой поддержки от ЕС или евроинтеграции.

По словам президента, даже для не слишком противоречивых законов приходится договариваться с оппозицией, чтобы демонстрировать единство. Но, по его словам, слова нужно подтверждать действиями: парламентарии должны выбрать – работать в Верховной Раде, голосовать и принимать необходимые решения или позволить мобилизацию тех депутатов, которые не готовы продолжать работу в парламенте.