Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.

Смотрите также Военные отравились алкоголем: суд признал виновным сержанта батальона

Какое решение принял суд?

Истец требовал признать незаконными и отменить приказ начальника территориального центра комплектования о его мобилизации и направлении на службу, а также приказ о зачислении в списки личного состава Украинской военно-медицинской академии.

Суды установили, что 7 февраля 2025 года ТЦК предоставил мужчине отсрочку от мобилизации до 5 ноября 2025 года. Основанием стала норма, которая позволяет отсрочку для лиц, ухаживающих за родителями с инвалидностью I или II группы.

В материалах дела подтверждено, что отец истца имеет инвалидность II группы, нуждается в постороннем уходе и проживает вместе с сыном.

30 октября 2025 года мужчина обратился в Центр предоставления административных услуг в Черновцах, чтобы продлить отсрочку. Во время пребывания в ЦНАП его доставили в ТЦК работники полиции. В тот же день было издано распоряжение о мобилизации и направление в Украинской военно-медицинской академии.

Впоследствии приказом начальника академии от 1 ноября 2025 года №344 (по строевой части) его включили в списки личного состава и назначили курсантом факультета переподготовки и повышения квалификации.

Черновицкий окружной административный суд частично удовлетворил иск. Он признал незаконными и отменил приказ начальника ТЦК о мобилизации истца, а также приказ руководителя Украинской военно-медицинской академии о его зачислении в списки личного состава.

Доводы апелляционной жалобы

Академия подала апелляцию. В жалобе отмечалось, что она не получила искового заявления и не была надлежащим образом уведомлена о рассмотрении дела.

По словам представителей ответчика, суд первой инстанции привлек академию к процессу в качестве соответчика, но в тот же день принял решение по существу. Поэтому учреждение лишили возможности подать отзыв на иск и предоставить свои доказательства.

Апелляционный суд согласился, что при рассмотрении были нарушены процессуальные права ответчика.

Коллегия судей установила, что суд первой инстанции формально привлек Украинскую военно-медицинскую академию к участию в деле, но фактически не дал ей возможности воспользоваться процессуальными правами, в частности подать письменные возражения.

В соответствии с нормами Кодекса административного судопроизводства, принятия решения о правах и обязанностях лица, которое не было должным образом привлечено к процессу, является основанием для отмены такого решения.

Учитывая это апелляционная инстанция отменила решение Черновицкого окружного административного суда и приняла новое постановление.

При этом суд подтвердил, что сам факт мобилизации был незаконным.

Коллегия судей установила, что на момент призыва отсрочка от мобилизации оставалась действующей и срок ее действия еще не истек. При наличии такой отсрочки призыв лица на военную службу в течение соответствующего периода невозможно.

Суд также отметил, что включение истца в списки личного состава Украинской военно-медицинской академии стало следствием незаконного решения о мобилизации.

В итоге Седьмой апелляционный административный суд частично удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение суда первой инстанции и принял новое постановление, которым частично удовлетворил иск.

Суд признал незаконными и отменил приказ о мобилизации истца и направления его на службу в Украинскую военно-медицинскую академию, а также приказ начальника академии от 1 ноября 2025 №344 (по строевой части) в части зачисления мужчины в списки личного состава.

В остальной части исковые требования оставили без удовлетворения.

Постановление апелляционного суда вступило в законную силу 24 февраля 2026 года. Оно может быть обжаловано в кассационном порядке.

В Одесской области осудили мужчину, который писал в сети о перемещении ТЦК