Об этом сообщает Судебно-юридическая газета.
Какое наказание суд избрал сержанту?
Суд назначил штраф в размере 17 тысяч гривен. Кроме того, с него взыскали судебный сбор.
В обязанности сержанта входил контроль дисциплины, морально-психологического состояния и надлежащего обеспечения подчиненных.
Как установил суд, 11 декабря 2025 года примерно в 13:00 чиновник не принял необходимых мер, чтобы предотвратить употребление алкоголя среди военных, а также не обеспечил надлежащий контроль за поведением личного состава во время службы.
В результате среди военнослужащих произошло массовое алкогольное отравление: один из них умер, других пришлось госпитализировать.
Суд отметил, что такими действиями сержант нарушил требования Устава внутренней службы Вооруженных Сил Украины, которые обязывают командиров поддерживать воинскую дисциплину и контролировать подчиненных.
О дате и времени рассмотрения дела военнослужащего сообщили должным образом – через SMS на номер телефона, указанный в протоколе. Однако в суд он не явился и не подал ходатайство о переносе слушания.
В связи с этим суд рассмотрел материалы без его участия.
Вину чиновника подтвердили протокол об административном правонарушении, письменные объяснения самого военного, показания других военнослужащих, а также другие материалы дела.
Суд пришел к выводу, что сержант виновен в халатном отношении к исполнению обязанностей в условиях особого периода.
Военному назначили штраф – 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 17 тысяч гривен.
Кроме этого, с него взыскали 665,60 гривны судебного сбора.
Суд определил срок добровольной уплаты штрафа – 15 дней с момента получения копии постановления. Если в течение этого времени средства не будут уплачены, сумма штрафа подлежит принудительному взысканию в двойном размере – 34 тысячи гривен.
