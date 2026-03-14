Про це повідомляє Судово-юридична газета.

Яке покарання суд обрав сержанту?

Суд призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Крім того, з нього стягнули судовий збір.

До обов’язків сержанта входив контроль дисципліни, морально-психологічного стану та належного забезпечення підлеглих.

Як встановив суд, 11 грудня 2025 року приблизно о 13:00 посадовець не вжив необхідних заходів, щоб запобігти вживанню алкоголю серед військових, а також не забезпечив належний контроль за поведінкою особового складу під час служби.

У результаті серед військовослужбовців сталося масове алкогольне отруєння: один із них помер, інших довелося госпіталізувати.

Суд зазначив, що такими діями сержант порушив вимоги Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, які зобов’язують командирів підтримувати військову дисципліну та контролювати підлеглих.

Про дату та час розгляду справи військовослужбовця повідомили належним чином – через SMS на номер телефону, вказаний у протоколі. Однак до суду він не з’явився і не подав клопотання про перенесення слухання.

У зв’язку з цим суд розглянув матеріали без його участі.

Вину посадовця підтвердили протокол про адміністративне правопорушення, письмові пояснення самого військового, свідчення інших військовослужбовців, а також інші матеріали справи.

Суд дійшов висновку, що сержант винний у недбалому ставленні до виконання обов’язків в умовах особливого періоду.

Військовому призначили штраф – 1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 17 тисяч гривень.

Окрім цього, з нього стягнули 665,60 гривні судового збору.

Суд визначив строк добровільної сплати штрафу – 15 днів від моменту отримання копії постанови. Якщо протягом цього часу кошти не будуть сплачені, сума штрафу підлягатиме примусовому стягненню у подвійному розмірі – 34 тисячі гривень.

