Як покарали чоловіка в Одеській області за перешкоджання законній діяльності ЗСУ?

Іванівський районний суд Одеської області розглянув справу №499/219/25 проти адміністратора телеграм-канал під назвою "Оливки на районі". Він створив спільноту, де публікувалася інформація про пересування представників ТЦК СП, яку не можна було знайти в відкритому доступі.

Слідчі повідомили судді, що адміністратор спільноти завчасно розповсюджував у мережі інформацію, що негативно вплинуло на досягнення мети заходів з оповіщення. Через його дії громадяни могли ухилятися від мобілізації.

На думку суду таке правопорушення чоловіка було кримінальним, він перешкоджав законній діяльності ЗСУ в особливий період. Покарання за це передбачене частиною 1 статті 114-1 КК України.

Обвинувачений повністю визнав провину в скоєному та розкаявся. Він розповів, що вів телеграм-канал, щоб повідомляти учасників про переміщення працівників територіального центру комплектування.

Чоловік заявив, що добровільно перерахував на потреби Збройних сил 70 тисяч гривень і висловив намір допомагати фінансово війську й надалі.

Прокурор просив суддю обмежитись допитом обвинуваченого та дослідженням матеріалу. Було враховано готовність чоловіка співпрацювати зі слідством. Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого, не знайшли.

Суд взяв до уваги досудову доповідь з інформацією про соціально-психологічну характеристику обвинуваченого, які визначили, що він не здатен вчинити повторне правопорушення та не загрожує суспільству. Відтак і виправлення адміністратора спільноти можливе без застосування покарань, пов'язаних з ізоляцією від суспільства.

Чоловіка визнали винним. За скоєне суддя призначив йому покарання – позбавлення волі на 5 років. На обвинуваченого поклали зобов'язання:

періодично з'являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання;

не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації;

працевлаштуватися або за направленням уповноваженого органу з питань пробації звернутися до органів державної служби зайнятості для реєстрації як безробітного та працевлаштуватися, якщо йому буде запропоновано відповідну посаду.

Арешт на мобільний телефон, з якого чоловік вів незаконну діяльність, скасували. Але конфіскацію пристрою та сім-карти все одно здійснили.

