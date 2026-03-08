Наразі всі обставини ситуації встановлюються. Про це повідомили у Вінницькому обласному ТЦК та СП.

Що відомо про побиття чоловіка у Вінниці 8 березня?

У мережі з'явилися відео з Вінниці, де група чоловіків у цивільному побила людину. Повідомлялося, що поліція, що стояла поруч, нібито не втручалася у ситуацію.

Місцеві пабліки писали, що, ймовірно, жертвою побиття міг стати військовий, який буцімто заступився за чоловіка, якого хотіли мобілізувати.

Уже незабаром на відео відреагували й у Вінницькому обласному ТЦК та СП. Там заявили, що обставини інциденту з'ясовуються, у тому числі перевіряється інформація щодо можливої участі представників групи оповіщення у події.

Після завершення перевірки та отримання підтверджених даних буде повідомлено додатково,

– запевнили в ОТЦК.

Там також наголосили, що відеозапис, поширений у мережі, може не відображати повної картини подій та всіх обставин ситуації, що передували інциденту.

Окрім того, за справу вже взялися правоохоронці. Речниця поліції Вінниччини Інна Парфенова розповіла журналістам Суспільного, що за фактом конфлікту між співробітники ТЦК та чоловіками розпочали досудове розслідування.

"На відео, яке шириться соцмережами, показано сутичку між військовослужбовцями та чоловіками у присутності поліцейського. Поліція Вінниччини сприяє об'єктивному розслідуванню, яке проводитимуть співробітники ДБР", – зазначила Парфенова.

Окрім цього, керівництво поліції Вінниччини призначило проведення службового розслідування, у ході якого буде надана оцінка діям поліцейського, який також потрапив на відео.

