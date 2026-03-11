Деталі розповів закарпатський журналіст Віталій Глагола. В поліції теж прокоментували подію.

Що відомо про конфлікт ТЦК і ромів на Закарпатті?

Як повідомив Віталій Глагола, під час спроби мобілізації одного з чоловіків неподалік села Пацканьово стався конфлікт між ромами та представниками ТЦК.

Натовп почав нападати на військових з палками та розбив службовий автомобіль. Пошкоджено білий бус Volkswagen: розбите лобове скло та вибиті бокові вікна з боку водія та пасажира. Також під час сутички намагалися витягнути одного з представників ТЦК,

– написав журналіст.

Напад ромів на ТЦК: дивіться відео (обережно, лайка!)

Він додав, що поліції вдалося заспокоїти нападників на місці. А в самому ТЦК заявили, що конфлікт із місцевими наразі вичерпано.

Зверніть увагу! Про те, що нападниками були саме роми, написав Глагола. Поліцейські не вказали цю інформацію в своєму дописі.

На офіційній сторінці поліції указано, що причетні до нападу на ТЦК затримані.

"Вчора поблизу села Пацканьово в Ужгородському районі група місцевих чоловіків здійснила хуліганський напад на військовослужбовців ТЦК та СП. На той момент вони проводили заходи з оповіщення громадян щодо мобілізації та перевірку військово-облікових документів. За попередніми даними, зловмисники навмисно перегородили дорогу автомобілю, яким пересувалися військовослужбовці, після чого спровокували конфлікт", – розповіли в поліції.

Там підтвердили, що нападники палицями пошкодили авто та намагалися чинити тиск на представників військової служби. Співробітники поліції припинили протиправні дії та не допустили подальшого загострення ситуації.

Важливо! 24 Канал звернувся по коментар до Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Ми доповнимо цю новину, щойно отримаємо коментар.

