Військові при цьому були поранені. Про це розповіли у Волинському обласному ТЦК і СП.

Що відомо про інцидент із ТЦК на Волині?

Як повідомили в ТЦК, 8 березня поблизу села Озеро група цивільних напала на групу оповіщення. Військові виконували службове завдання, доставляючи військовозобов'язаного до ТЦК.

Близько семи цивільних автомобілів наздогнали службовий автомобіль ТЦК та почали навмисно блокувати його рух, здійснюючи небезпечні маневри і підрізаючи транспортний засіб. У результаті таких дій службовий автомобіль з'їхав у кювет. Після цього група осіб застосувала силу до військовослужбовців, розбила скло автомобіля та силоміць звільнила військовозобов'язаного, якого доставляли до ТЦК,

– підкреслили в ТЦК.

Важливо, що внаслідок нападу один військовослужбовець дістав травму голови, а ще один має садну на передпліччі та обличчі. Проте вони в стабільному стані.

Кого незаконно звільнили під час нападу, в ТЦК не називають. Але там указали, що чоловік – житель Запоріжжя та підлягає призову на військову службу.

"Інформацію передано до правоохоронних органів. Встановлюються всі особи та автомобілі, причетні до організації та здійснення нападу. Перешкоджання законній діяльності військовослужбовців, застосування сили та організація подібних нападів під час воєнного стану є тяжким злочином і тягне за собою кримінальну відповідальність", – додали в ТЦК.

Водночас у Вінниці стався інший інцидент. Там з'ясовують, чи не причетні працівники ТЦК до побиття чоловіка просто на вулиці.