Поранених військовослужбовців госпіталізували. Про інцидент повідомляє Оперативне командування "Захід" у фейсбуці.
Що відомо про інцидент?
На території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району Івано-Франківської області військовозобов'язаний напав із ножем на групу оповіщення. Інцидент стався 9 березня близько 06:30 під час проведення заходів з оповіщення громадян мобілізаційного віку.
За попередньою інформацією, військовослужбовці 1-го відділу Калуського районного ТЦК та СП разом із правоохоронцем намагалися уточнити у чоловіка військово-облікові документи. Після цього він спробував утекти, а коли його наздогнали – напав на представників групи з ножем.
Унаслідок нападу двоє військових отримали колото-різані поранення. Одному завдали удару в шию, іншому – у руку та плече. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. За наявною інформацією, їхньому життю нічого не загрожує.
Наразі нападника розшукує поліція. Йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.
Що відомо про інші випадки нападу на військовослужбовців ТЦК?
На Волині цивільні напали на групу оповіщення ТЦК, поранивши військових та звільнивши військовозобов'язаного. Інцидент стався поблизу села Озеро, коли близько семи цивільних автомобілів заблокували службовий автомобіль.
Ще один інцидент стався у Львівській області. Чоловік напав на військового та поліцейських, розпиливши перцевий балончик їм в обличчя. Тепер нападнику загрожує обмеження волі на 3 – 5 років.
Напад з ножем на військовослужбовців ТЦК стався у Кривому Розі. Під час перевірки документів виникла бійка, внаслідок якої ножового поранення зазнав військовослужбовець. Постраждалого військового госпіталізували, його стан стабільний, інших постраждалих немає.