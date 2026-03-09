Поранених військовослужбовців госпіталізували. Про інцидент повідомляє Оперативне командування "Захід" у фейсбуці.

Що відомо про інцидент?

На території Брошнів-Осадської селищної громади Калуського району Івано-Франківської області військовозобов'язаний напав із ножем на групу оповіщення. Інцидент стався 9 березня близько 06:30 під час проведення заходів з оповіщення громадян мобілізаційного віку.

За попередньою інформацією, військовослужбовці 1-го відділу Калуського районного ТЦК та СП разом із правоохоронцем намагалися уточнити у чоловіка військово-облікові документи. Після цього він спробував утекти, а коли його наздогнали – напав на представників групи з ножем.

Унаслідок нападу двоє військових отримали колото-різані поранення. Одному завдали удару в шию, іншому – у руку та плече. Постраждалих доставили до лікарні, де їм надали необхідну медичну допомогу. За наявною інформацією, їхньому життю нічого не загрожує.

Наразі нападника розшукує поліція. Йому загрожує від 5 до 12 років позбавлення волі.

Що відомо про інші випадки нападу на військовослужбовців ТЦК?