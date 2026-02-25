Про це повідомляє Дніпропетровський обласний ТЦК та СП.
Що відомо про сутичку у Кривому Розі, де постраждав військовий ТЦК?
У Дніпропетровському ОТЦК зазначили, що 24 лютого 2026 року у місті Кривий Ріг група оповіщення спільно з поліцією зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів.
Після цього з'ясувалося, що військовозобов'язаний виявився порушником військового обліку та перебував у розшуку.
Під час спілкування з затриманим "небайдужі громадяни" вдалися до перешкоджання державній діяльності у сфері мобілізаційної підготовки. Внаслідок агресивних дій ножового поранення зазнав один з військовослужбовців,
– зазначили у ТЦК.
Потерпілого військовослужбовця оперативно госпіталізували. За даними Дніпропетровського ОТЦК, стан військового – стабільний, наразі йому надають необхідну медичну допомогу.
"Інших постраждалих в даному правопорушенні не має", – йдеться у повідомленні.
В Дніпропетровському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки наголосили, що будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України є неприпустимими, тому закликали громадян до виваженості та правосвідомої поведінки.
Які раніше інциденти з ТЦК траплялися в Україні?
У Луцьк 24 лютого місцевий житель здійснив кілька пострілів у напрямку військовослужбовців ТЦК та СП. На щастя, ніхто з бійців не постраждав.
У Святопетрівському у Київській області 18 лютого чоловік вдарив військовослужбовця ТЦК. Поліція відкрила кримінальне провадження через цей інцидент.
В Одесі цивільний чоловік 14 лютого напав з ножем на військовослужбовця ТЦК під час перевірки документі. Один військовий зазнав поранення, його доставили до лікарні.