Про це повідомили у Поліції Київщини.

Що відомо про бійку за участю ТЦК на Київщині?

У Святопетрівську Бучанського району Київської області сталася бійка.

Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські 18 лютого виявили відео в одному з телеграм-каналів, на якому зафіксовано, як чоловік б'є в обличчя військовослужбовця ТЦК.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок.

