Про це повідомили у Поліції Київщини.
Дивіться також Чому б йому не піти на контракт, – ТЦК про напад футболіста Колоса на військовослужбовця
Що відомо про бійку за участю ТЦК на Київщині?
У Святопетрівську Бучанського району Київської області сталася бійка.
Під час моніторингу соціальних мереж поліцейські 18 лютого виявили відео в одному з телеграм-каналів, на якому зафіксовано, як чоловік б'є в обличчя військовослужбовця ТЦК.
Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про погрозу або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок.
В Одесі група людей напала на ТЦК
У Київському районі Одеси група цивільних напала на групу ТЦК. Склад групи оповіщення отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей. Постраждалих військовослужбовців госпіталізували.
Нападники також пошкодили службовий автомобіль та засоби відеофіксації.