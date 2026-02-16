Натовп заважав співробітникам ТЦК проводити мобілізацію. Проти військовослужбовців застосували сльозогінні речовини та фізичну силу. Про це йдеться у заяві Одеського обласного ТЦК та СП.

Як у ТЦК прокоментували напад цивільних в Одесі?

Склад групи оповіщення отримав тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості та хімічні опіки рогівки очей. Постраждалих військовослужбовців госпіталізували. Також нападники пошкодили службовий автомобіль та засоби відеофіксації.

Дії людей, які брали участь у нападі, мають ознаки тяжких злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.

Керівництво Одеського обласного ТЦК та СП планує звернутися до правоохоронців із невідкладним клопотанням про притягнення до відповідальності якомога ширшого кола учасників інциденту із застосуванням найсуворіших санкцій, передбачених законом.

Будь-яке перешкоджання мобілізаційним заходам чи застосування сили до військовослужбовців під час виконання ними службових обов'язків матиме неминучі правові наслідки. Кожен випадок агресії обіцяють ретельно розслідувати, а всіх причетних – встановити.

Спроби силового тиску на представників сектору оборони є прямою допомогою агресору у дестабілізації тилу,

– наголосили у ТЦК.

Що відомо про інші інциденти нападів на представників ТЦК?