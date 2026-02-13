Адвокат Роман Кичко в інтерв'ю Українському радіо пояснив, що буде в разі ігнорування повістки.

Читайте також Чи дозволяють релігійні переконання ухилятися від мобілізації

Що буде, якщо проігнорувати повістку?

Кичко розповів, що є багато відомостей, які підлягають уточненню. Вони не обмежується номером телефону чи адресою проживання. Він зазначив, що є люди, які оновлювали свої дані, ще 10 років тому, а це вже вважається тривалим правопорушенням.

Але нюанс у тому, що навіть якщо ви уточнили вчасно дані через Резерв+ чи ЦНАП, то це не звільняє від обов'язку з'явитись за повісткою,

– наголосив адвокат.

Юрист пояснив, що правила військового обліку функціонують окремо один від одного. Тому, коли приходить повістка, а у вас є відстрочка – потрібно з'явитись.

Якщо людина вирішить не прийти на облік, зі своїх певних міркувань, то спершу її можуть подати в розшук, далі – штраф. Однак, це відбувається у разі наявності доказів вручення повістки.

Які головні зміни у мобілізації планують на 2026 рік?