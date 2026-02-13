Адвокат Роман Кичко в интервью Украинскому радио объяснил, что будет в случае игнорирования повестки.

Что будет, если проигнорировать повестку?

Кичко рассказал, что есть много сведений, которые подлежат уточнению. Они не ограничивается номером телефона или адресом проживания. Он отметил, что есть люди, которые обновляли свои данные, еще 10 лет назад, а это уже считается длительным правонарушением.

Но нюанс в том, что даже если вы уточнили вовремя данные через Резерв + или ЦНАП, то это не освобождает от обязанности явиться по повестке,

– отметил адвокат.

Юрист объяснил, что правила воинского учета функционируют отдельно друг от друга. Поэтому, когда приходит повестка, а у вас есть отсрочка – нужно появиться.

Если человек решит не прийти на учет, из своих определенных соображений, то сначала его могут подать в розыск, дальше – штраф. Однако, это происходит при наличии доказательств вручения повестки.

