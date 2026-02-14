Що сталося в Одесі під час заходів з оповіщення 14 лютого?

В Одесі чоловік, ймовірно, напав зі зброєю на військовослужбовця ТЦК. Група оповіщення зупинила громадянина для перевірки військово-облікових документів, однак чоловік дістав ніж та почав захищатися. Як наслідок, один службовець ТЦК отримав поранення.

Інші члени групи почали надавати допомогу постраждалому колезі, а цивільний тим часом втік від них.

Військового доставили до лікарні. Він перебуває в стабільному стані.

Наголошуємо: будь-які прояви агресії щодо представників Збройних Сил України є неприпустимими. Кожен військовослужбовець, який працює у складі груп оповіщення, виконує державне завдання. Силова протидія законній діяльності війська – це пряме посягання на стабільність оборони країни,

– пояснили в ТЦК.

Щодо факту нападу на працівника в ТЦК розпочали слідчі дії. Правоохоронці мають встановити, де перебуває ймовірний нападник та затримати його. Цій події нададуть правову кваліфікацію.

Водночас громадян закликають громадян до виваженості та свідомої поведінки. Військовослужбовці зауважують, що жодні маніпуляції в інформаційному просторі не повинні виправдовувати вчинення злочинів.

