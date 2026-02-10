Про це повідомило Суспільне.

Які запобіжні заходи обрав суд?

За даними видання, одного з підозрюваних у побитті чоловіка відправили до СІЗО без права внесення застави. Другому та третього суд призначив тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави.

Як розповів прокурор Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону Микола Ковбаса, один із учасників групи оповіщення заявив, що представники ТЦК нібито побачили вже побитого чоловіка та вирішили допомогти йому.

Прокурор звернув увагу, що нібито вже потерпілого планували доставити не до найближчої лікарні, а до ВЛК Дніпропетровщини. Комісія, за словами підозрюваного, працює цілодобово.

"Крім того, відповідно до відеозапису з вулиці, видно, що вони під'їхали до лікарні приблизно о 22:42, об 0:03 представник ТЦК подзвонив на лінію 102 та лінію 103 для виклику допомоги. Черговий ВЛК намагався привести потерпілого до тями, але він виявив у нього відсутність пульсу", – пояснив прокурор.

Що відомо про смертельне побиття у Дніпрі?