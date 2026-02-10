Об этом сообщило Общественное.

Какие меры пресечения избрал суд?

По данным издания, одного из подозреваемых в избиении мужчины отправили в СИЗО без права внесения залога. Второму и третьему суд назначил содержание под стражей на 60 дней без определения размера залога.

Как рассказал прокурор Днепровской специализированной прокуратуры в сфере обороны Восточного региона Николай Ковбаса, один из участников группы оповещения заявил, что представители ТЦК якобы увидели уже избитого мужчину и решили помочь ему.

Прокурор обратил внимание, что якобы уже пострадавшего планировали доставить не в ближайшую больницу, а в ВВК Днепропетровщины. Комиссия, по словам подозреваемого, работает круглосуточно.

"Кроме того, согласно видеозаписи с улицы, видно, что они подъехали к больнице примерно в 22:42, в 0:03 представитель ТЦК позвонил на линию 102 и линию 103 для вызова помощи. Дежурный ВЛК пытался привести потерпевшего в чувство, но он обнаружил у него отсутствие пульса", – объяснил прокурор.

Что известно о смертельном избиении в Днепре?